Главным отличием ноября 2018 будет нестабильность в сфере взаимоотношений с партнерами. Если в первой половине месяца Венера акцентирует внимание каждого знака зодиака на недостатках любимых людей, то во второй ретроградный Меркурий начнет ставить палки в колеса уже бизнесменам. Немного сгладит обстановку переход Юпитера в свою обитель - созвездие Стрельца. Однако будет ли планета удачи благосклонна ко всем? А если нет, то чего каждому знаку зодиака стоит опасаться в ноябре 2018, разбирается астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ruОвенИмпульсивным Овнам не стоит опасаться ретроградной Венеры, поскольку 9 ноября планета управитель знака Марс образует благоприятной аспект с планетой любви. Поэтому любые семейные ссоры закончатся, не успев толком разгореться. Первые две декады Овнам рекомендуется заниматься карьерой. Это чрезвычайно благоприятное время для бизнеса. В противном случае за ребят возьмется коварный Нептун, и направит их финансы на провальное дело. А квадратура Марса с планетой удачи Юпитером (19 ноября) подведет финальную черту... Поэтому опасаться стоит лишь собственного бездействия.ТелецА вот кому придется выяснять отношения с любимым человеком, так это флегматичному Тельцу. Далеко не каждый представитель "медлительной" земной стихии окажется готов к семейным разборкам. Однако на этот раз ретроградная Венера пощадит ребят, и не станет доводить до расставания. Планета поочередно образует гармоничные аспекты с Юпитером, Марсом и Солнцем. Этого вполне достаточно, чтобы избежать наихудшего. В деловой сфере рекомендуется избегать сомнительных вложений. Велика вероятность обмана со стороны малознакомых партнеров.БлизнецыА вот Близнецам нужно быть осторожными. Расположение звезд будет подталкивать ребят к занятию бизнесом, открытию собственного дела. Благоприятные аспекты Сатурна с Меркурием (дважды на протяжении месяца!) обусловят отсутствие каких-либо границ. Однако слишком зарываться не стоит, поскольку квадратура планеты управителя знака с воинственным Марсом может привести к серьезным конфликтам.РакРаки глубже всех чувствуют настроение партнера. Поэтому этап препирательств и взаимного выяснения отношений пройдет у ребят абсолютно спокойно. Однако внутреннее напряжение помешает Ракам в этот период реализовать себя в карьере. Общий упадок сил будет также наблюдаться в момент Лунного затмения 23 ноября. В этот день стоит опасаться бытовых травм из-за потери концентрации внимания.ЛевЛьвам следует опасаться за свой кошелек. Финансовые операции следует заключать только с проверенными людьми. С неожиданными проверками могут нагрянуть контролирующие органы, кредитные организации. Это связано с частичным Солнечным затмением, которое произойдет 7 ноября. Зато в дальнейшем управитель знака Солнце будет образовывать благоприятные аспекты с личными планетами, и способствовать обогащению Львов.ДеваРетроградный Меркурий в ноябре будет морочить голову Девам. Сначала позволит спокойным и рациональным ребятам почувствовать свободу (4 числа благоприятный полусекстиль с планетой ограничений - Сатурном), а затем повернет на ретроградный курс. Но Девам не стоит придавать этому слишком большое значение, поскольку гармоничные соединения планеты управителя знака с Юпитером и Солнцем в конце месяца все расставят по своим местам. Опасаться стоит лишь отказа от активных действий. В ноябре необходимо проявлять инициативу.ВесыВесы чувствуют себя не очень комфортно, когда Солнце находится в знаке Скорпиона. В этот период представители знака вынужденно проводят ревизию ценностей - как своих, так и партнера. Ретроградное движение Венеры лишь усилит общую тенденцию к выяснению отношений между близкими. Наиболее хрупкие союзы могут не выдержать испытаний начала месяца. Опасаться стоит любого неправильно сказанного слова. Однако затем все должно наладиться.СкорпионСкорпионы будут чувствовать поддержку Солнца весь ноябрь. Ретроградное положение Венеры усилит их влияние на все остальные знаки зодиака: гипнотические Скорпионы возьмут всю власть в свои руки. Помогать вершить судьбы будет также Плутон. Однако не обойдется и без серьезных препятствий: в середине месяца управитель знака Марс поочередно образует напряженные квадратуры с Юпитером и Меркурием. Это обусловит эскалацию старых конфликтов.СтрелецСтрельцам не стоит переживать насчет удачи. Совсем скоро Юпитер возьмет ребят под свою опеку, перейдет в свою обитель. Небольшой конфликт в середине месяца (19 числа образуется квадратура с Марсом) лишь подстегнет ребят к активным действиям. Поэтому опасаться стоит отсутствия эмоциональных вспышек. Новые знакомства - всячески приветствуются.КозерогКозероги почувствуют себя на коне. Их финансовый гений расцветает с переходом Солнца в созвездие Скорпиона. Многие представители знака захотят открыть свой бизнес. Опасность будет таиться лишь в неверных расчетах. Рекомендуется приобщить к делу рационального человека. А вот о личной жизни лучше в этот период не думать. Поскольку все равно все внимание будет отдано сфере карьеры...ВодолейЕсли бы Водолеи знали заранее звездные планы на ноябрь, то уже давно бы взяли отпуск. Этот месяц будет благоприятным для романтических отношений, завязывания новых знакомств и связей. Но только не для работы. В деловой сфере жизни ребят будут подстерегать различные проблемы. Рекомендуется четко оговаривать все правила игры, и тогда удастся избежать серьезных неприятностей.РыбыРыбкам нужно продержаться первую декаду месяца. В этот период им не стоит выяснять отношения с любимыми, упорно настаивать на своем. Лучше проявить терпение, переждать завершение ретроградной петли Венеры, порадоваться переходу Юпитера в созвездие Стрельца. Эти звездные явления обусловят прилив сил и вдохновения уже в середине месяца. Отношения с близкими также наладятся.Астролог Евгений Назаров Специально для allWomens.ruКому из знаков зодиака улыбнется удача в ноябре 2018Ноябрь 2018 года отмечен таким важным астрологическим явлением, как переход Юпитера в знак Стрельца, а также рядом планетарных соединений. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen