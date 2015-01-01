в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
5
0
Нравится0

Подписчики Полины Дибровой увидели целлюлит на скромном фото

Andre
Подписчики Полины Дибровой увидели целлюлит на скромном фото
Традиционными фотографиями с кокетливо выставленной вперёд правой ножкой уже никого не удивишь. Звёзды Инстаграма пытаются найти новый формат, правда, иногда такие поиски оканчиваются полным провалом: вместо комплиментов и восхищения фолловеры забрасывают комментарии ехидными критическими постами.

Жена телеведущего Дмитрия Диброва не прячет частную жизнь от общественности. Полина постоянно размещает новые снимки у себя в блоге. Подписчики в курсе, чем питается семья Дибровых, где они отдыхают, как отмечают семейные праздники.

instagram.com/polinadibrova

Полина Диброва прекрасно выглядит, между тем, она воспитывает трёх сыновей!

instagram.com/polinadibrova

Обычно фолловеры Полины Дибровой оставляют в её микроблоге добрые комментарии, однако вчерашнее фото супруги телезвезды вызвало много критики в её адрес.

Жену Дмитрия Диброва упрекнули в вульгарности

Решив порадовать подписчиков новым эффектным фотоснимком, Полина Диброва забралась на крышу. Постановочное фото разочаровало интернет-пользователей. Критики сумели разглядеть целлюлит на ногах женщины. 

instagram.com/polinadibrova

Кроме того Полину упрекнули в неряшливости, обратив внимание на грязные сапоги, которые, по мнению подписчиков, совершенно не сочетаются с образом ухоженной успешной женщины:

tany_bs Без обид...фото не айс...на задранной ноге целлюлит просматривается😏 natali05051948 Ужасное фото мать троих детей без головы tatiana_ru_777 Вульгарно👎 Полина зачем Вы так???? nataschampouras Очень очень не красиво,сапоги страшные не подходят к платью,,у вас есть стилист? Посоветуйтесь,😍 litana_73 Каблуки грязноваты... надо следить за обувью, лучше когда сияет 7715tanya Очень некрасивая поза. Она вас не украшает. gelena320 Сапоги выглядят громоздкими 57aqua57 Совсем с ума посходили!Кругом разврат!Позор!Фу!

Модный 73-летний Петросян поразил фэшн-знаниями

Вслед за своими некоторыми коллегами, решившими круто изменить личную жизнь в довольно почтенном возрасте, Евгений Петросян также нашёл новую любовь. Читать далее… 

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Мама Полины Дибровой выглядит её ровесницей, фото

Мама Полины Дибровой выглядит её ровесницей, фото

Обо всем
Родственники Анастасии Костенко переехали в дом Дмитрия Тарасова

Родственники Анастасии Костенко переехали в дом Дмитрия Тарасова

Обо всем
Похабные ласки Водонаевой на камеру взбесили её подписчиков, видео

Похабные ласки Водонаевой на камеру взбесили её подписчиков, видео

Обо всем
Резко постаревшая Лера Кудрявцева разочаровала поклонников

Резко постаревшая Лера Кудрявцева разочаровала поклонников

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 3050-340