Подписчики Полины Дибровой увидели целлюлит на скромном фото

Традиционными фотографиями с кокетливо выставленной вперёд правой ножкой уже никого не удивишь. Звёзды Инстаграма пытаются найти новый формат, правда, иногда такие поиски оканчиваются полным провалом: вместо комплиментов и восхищения фолловеры забрасывают комментарии ехидными критическими постами.Жена телеведущего Дмитрия Диброва не прячет частную жизнь от общественности. Полина постоянно размещает новые снимки у себя в блоге. Подписчики в курсе, чем питается семья Дибровых, где они отдыхают, как отмечают семейные праздники.instagram.com/polinadibrovaПолина Диброва прекрасно выглядит, между тем, она воспитывает трёх сыновей!instagram.com/polinadibrovaОбычно фолловеры Полины Дибровой оставляют в её микроблоге добрые комментарии, однако вчерашнее фото супруги телезвезды вызвало много критики в её адрес.Жену Дмитрия Диброва упрекнули в вульгарностиРешив порадовать подписчиков новым эффектным фотоснимком, Полина Диброва забралась на крышу. Постановочное фото разочаровало интернет-пользователей. Критики сумели разглядеть целлюлит на ногах женщины.instagram.com/polinadibrovaКроме того Полину упрекнули в неряшливости, обратив внимание на грязные сапоги, которые, по мнению подписчиков, совершенно не сочетаются с образом ухоженной успешной женщины:tany_bs Без обид...фото не айс...на задранной ноге целлюлит просматривается😏 natali05051948 Ужасное фото мать троих детей без головы tatiana_ru_777 Вульгарно👎 Полина зачем Вы так???? nataschampouras Очень очень не красиво,сапоги страшные не подходят к платью,,у вас есть стилист? Посоветуйтесь,😍 litana_73 Каблуки грязноваты... надо следить за обувью, лучше когда сияет 7715tanya Очень некрасивая поза. Она вас не украшает. gelena320 Сапоги выглядят громоздкими 57aqua57 Совсем с ума посходили!Кругом разврат!Позор!Фу!Модный 73-летний Петросян поразил фэшн-знаниямиВслед за своими некоторыми коллегами, решившими круто изменить личную жизнь в довольно почтенном возрасте, Евгений Петросян также нашёл новую любовь. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen