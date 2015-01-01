Что мужчины думают про женскую грудь: Рассказывают они сами
Что мужчины думают о женской груди? Да что только не думают! Более того, они о ней говорят, смотрят, мечтают, восхищаются, обсуждают с друзьями и в ее честь слагают оды, стихи, анекдоты. Фанатами женской груди являются все мужчины без исключения – одни млеют от пышного бюста пятого размера, другие кайфуют, когда грудь любимой женщины помещается в их ладони, а третьи считают самой сексуальной ту женскую грудь, которой и вовсе не видно. Как говорится – о вкусах не спорят. И не надо. Психолог Елена Цитрава спорить не стала. Просто послушала, как сильно у мужчин развит этот «безусловный инстинкт», и как они выражают свою любовь к женской груди. И записала их монологи специально для allWomens.ru
Сергей (военный, 30 лет)
«Мужчины обожают женскую грудь, и, если бы не общественная мораль и нормы культуры, было бы без вопросов понятно, что и как мужчины думают о ней. Когда мужчина разговаривает с женщиной, он смотрит не только ей в глаза, но и на грудь. И вряд ли в этом есть его вина. Это природа, а с ней не поспоришь. Кто-то фанатеет от большой груди, кому-то подавай маленькую, но, думаю, женщинам не стоит комплексовать по этому поводу. Не сомневайтесь, если мужчина пригласил женщину в постель, ему будет нравиться именно та грудь, которая досталась этой конкретной женщине».
Антон (психолог, 28 лет)
«Мы, мужчины, свою любовь к женской груди объясняем сексуальной тягой. На самом же деле ее корни кроются в глубоком бессознательном, завязанном на младенчестве. Мягкая, теплая, наполненная молоком грудь матери была источником жизни, безопасности, заботы и любви для новорожденного мальчика, и практически в том же значении женская грудь остается и для взрослого мужчины. Эти ассоциации вряд ли осознаются мужчинами, но именно они порождают их непреодолимое влечение к женской груди и жажду ее целовать, ласкать, тискать, а то и покоиться на ней, находя там в прямом смысле слова покой и умиротворение. Отсюда и пристрастие многих мужчин к пышногрудым женщинам, на груди которых можно спрятаться от всех бед, как в детстве».
Вадим (машинист, 50 лет)
«Что я вам скажу! Думаю! А периодически мне женская грудь снится, манит меня… Сочная, пышная, большая… На такой груди я бы всю жизнь провел! И вообще, я тут понаблюдал и проанализировал, что мужчины, которые обожают большие размеры женской груди, окружают себя всем большим и крупным. У них большой дом, большой бизнес, машина-танк… да и все остальное крупногабаритное. Возможно, это желание самоутвердиться, придать себе значения или компенсировать что-то там недостающее, не знаю… Но пышногрудые красавицы всегда нравятся мужчинам, мыслящим и живущим крупномасштабно. Вот и я не исключение. Мне мало иметь большую машину, у меня – большой поезд! И жена у меня тоже большегрудая!»
Игорь (охранник, 41 год)
«Покажите мне мужчину, который не думает о женской груди или думает о ней плохо! Не видел такого! То, что о ней думают все мужики – железно! А плохо думать – большой грех. Материнская грудь вскормила, женская – держит на белом свете. Да, бывают мужчины недовольные размером. Но разве это причина говорить о женской груди плохо? Не нравится – ищи, какая нравится. А если не хочешь менять женщину, потому что в ней не устраивает только размер груди – тоже не проблема. Денег заработал – грудь «нарастил» или «отрезал» в пластической клинике. А девушкам хочу дать совет: любите сами свою грудь! Мы, мужики, народ примитивный. Как нас научишь, то мы и любим. А когда вас спрашивают о размере груди, не спешите говорить: «первый», «второй» или «третий». Говорите так: «Пятый! И она еще растет!» Не все мужики понимают, что размер не имеет значения».
Марк (художник, 32 года)
«Я, как художник, большой ценитель женского тела. Конечно, самой прекрасной его частью считаю грудь. Поэтому о ней я не только думаю, но и пишу ее, запечатлеваю на века. Если говорить о моих предпочтениях, то мне больше нравится аккуратная, небольшая грудь, так называемая «французская», которая умещается в мужских ладонях. В ней, на мой взгляд, и эстетической, и практической привлекательности больше. Она даже с возрастом остается красивой, не отвисает, нет растяжек. И еще я заметил, что женщины с таким размером груди часто позволяют себе не носить белье. Это выглядит очень сексуально и возбуждающе!»
Андрей (актер театра, 45 лет)
«Думаю ли я о женской груди? Конечно! Я что, не похож на нормального мужика? Еще как думаю! А что… не скажу! Хотя нет, скажу. Я, когда вижу женщину с большой, полной грудью… У меня сразу возникает яркая фантазия – я хочу испить из этой груди молока. Представляю, какое она там может быть – теплое, сладкое, пахнущее женщиной… Мммм… Не знаю, откуда это у меня. Возможно, хочется себя снова почувствовать беззаботным младенцем, или подсознательно чувствую, какая в женской груди таится живительная сила и энергия… В общем хочу, и все! Но пока это только фантазия…»
Валентин (мерчендайзер, 25 лет)
«А разве есть мужчины, которые способны не думать о женской груди? Это же просто невозможно! Может быть, мы и рады бы были забыть на некоторое время о женской груди, чтобы сконцентрироваться на важных делах, но разве это возможно? Куда не кинь – грудь. Смотришь женщине в глаза, но все равно видишь грудь. Большую, маленькую, плоскую, выдающуюся! И думаешь, о ней, думаешь, думаешь… А потом, как ребенок, начинаешь ее искать, потому что без груди жизни нет!»
Майкл (баскетболист, 29 лет)
«Я обожаю женщин за то, что у них есть грудь. Свой идеальный размер я определяю так: засовываю лицо между грудями девушки, и, изображая звук мотора, мотаю головой из стороны в сторону. Если голова глубоко, а звук «мотора» ревущий и настоящий – грудь моя! Моя ли женщина – покажет время».
Валерий (водитель, 55 лет)
«Любите ли вы женскую грудь так, как люблю ее я?! А знаете, как я люблю женскую грудь? Безумно! Я очень сожалею, что не работаю маммологом. Это же просто рай! Каждый день грудь, грудь, грудь. И ты все это можешь безнаказанно щупать, гладить, мять, я уже не говорю про смотреть… Жаль, конечно, но все это я могу проделывать лишь с одной грудью – с грудью моей супруги. Она у нее бомбезная! Я бы любовался ею вечно! Что я и делаю. Когда-то ночью, пока жена спала, я сфотографировал ее шикарных «девочек». Ношу фото в бумажнике, и любуюсь, когда мне тоскливо. И еще… Когда я вижу женщину с грудью, которая сводит меня с ума, но к ней, понятное дело, у меня нет доступа, то я тоже достаю из бумажника фото груди моей супруги и наслаждаюсь. Так я хоть частично компенсирую ²потерю²».
Записала психолог Елена Цитрава
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Источник: www.allwomens.ru/zen