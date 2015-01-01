Что мужчины думают про женскую грудь: Рассказывают они сами

Что мужчины думают о женской груди? Да что только не думают! Более того, они о ней говорят, смотрят, мечтают, восхищаются, обсуждают с друзьями и в ее честь слагают оды, стихи, анекдоты. Фанатами женской груди являются все мужчины без исключения – одни млеют от пышного бюста пятого размера, другие кайфуют, когда грудь любимой женщины помещается в их ладони, а третьи считают самой сексуальной ту женскую грудь, которой и вовсе не видно. Как говорится – о вкусах не спорят. И не надо. Психолог Елена Цитрава спорить не стала. Просто послушала, как сильно у мужчин развит этот «безусловный инстинкт», и как они выражают свою любовь к женской груди. И записала их монологи специально для allWomens.ruСергей (военный, 30 лет)«Мужчины обожают женскую грудь, и, если бы не общественная мораль и нормы культуры, было бы без вопросов понятно, что и как мужчины думают о ней. Когда мужчина разговаривает с женщиной, он смотрит не только ей в глаза, но и на грудь. И вряд ли в этом есть его вина. Это природа, а с ней не поспоришь. Кто-то фанатеет от большой груди, кому-то подавай маленькую, но, думаю, женщинам не стоит комплексовать по этому поводу. Не сомневайтесь, если мужчина пригласил женщину в постель, ему будет нравиться именно та грудь, которая досталась этой конкретной женщине».Антон (психолог, 28 лет)«Мы, мужчины, свою любовь к женской груди объясняем сексуальной тягой. На самом же деле ее корни кроются в глубоком бессознательном, завязанном на младенчестве. Мягкая, теплая, наполненная молоком грудь матери была источником жизни, безопасности, заботы и любви для новорожденного мальчика, и практически в том же значении женская грудь остается и для взрослого мужчины. Эти ассоциации вряд ли осознаются мужчинами, но именно они порождают их непреодолимое влечение к женской груди и жажду ее целовать, ласкать, тискать, а то и покоиться на ней, находя там в прямом смысле слова покой и умиротворение. Отсюда и пристрастие многих мужчин к пышногрудым женщинам, на груди которых можно спрятаться от всех бед, как в детстве».Вадим (машинист, 50 лет)«Что я вам скажу! Думаю! А периодически мне женская грудь снится, манит меня… Сочная, пышная, большая… На такой груди я бы всю жизнь провел! И вообще, я тут понаблюдал и проанализировал, что мужчины, которые обожают большие размеры женской груди, окружают себя всем большим и крупным. У них большой дом, большой бизнес, машина-танк… да и все остальное крупногабаритное. Возможно, это желание самоутвердиться, придать себе значения или компенсировать что-то там недостающее, не знаю… Но пышногрудые красавицы всегда нравятся мужчинам, мыслящим и живущим крупномасштабно. Вот и я не исключение. Мне мало иметь большую машину, у меня – большой поезд! И жена у меня тоже большегрудая!»Игорь (охранник, 41 год)«Покажите мне мужчину, который не думает о женской груди или думает о ней плохо! Не видел такого! То, что о ней думают все мужики – железно! А плохо думать – большой грех. Материнская грудь вскормила, женская – держит на белом свете. Да, бывают мужчины недовольные размером. Но разве это причина говорить о женской груди плохо? Не нравится – ищи, какая нравится. А если не хочешь менять женщину, потому что в ней не устраивает только размер груди – тоже не проблема. Денег заработал – грудь «нарастил» или «отрезал» в пластической клинике. А девушкам хочу дать совет: любите сами свою грудь! Мы, мужики, народ примитивный. Как нас научишь, то мы и любим. А когда вас спрашивают о размере груди, не спешите говорить: «первый», «второй» или «третий». Говорите так: «Пятый! И она еще растет!» Не все мужики понимают, что размер не имеет значения».Марк (художник, 32 года)«Я, как художник, большой ценитель женского тела. Конечно, самой прекрасной его частью считаю грудь. Поэтому о ней я не только думаю, но и пишу ее, запечатлеваю на века. Если говорить о моих предпочтениях, то мне больше нравится аккуратная, небольшая грудь, так называемая «французская», которая умещается в мужских ладонях. В ней, на мой взгляд, и эстетической, и практической привлекательности больше. Она даже с возрастом остается красивой, не отвисает, нет растяжек. И еще я заметил, что женщины с таким размером груди часто позволяют себе не носить белье. Это выглядит очень сексуально и возбуждающе!»Андрей (актер театра, 45 лет)«Думаю ли я о женской груди? Конечно! Я что, не похож на нормального мужика? Еще как думаю! А что… не скажу! Хотя нет, скажу. Я, когда вижу женщину с большой, полной грудью… У меня сразу возникает яркая фантазия – я хочу испить из этой груди молока. Представляю, какое она там может быть – теплое, сладкое, пахнущее женщиной… Мммм… Не знаю, откуда это у меня. Возможно, хочется себя снова почувствовать беззаботным младенцем, или подсознательно чувствую, какая в женской груди таится живительная сила и энергия… В общем хочу, и все! Но пока это только фантазия…»Валентин (мерчендайзер, 25 лет)«А разве есть мужчины, которые способны не думать о женской груди? Это же просто невозможно! Может быть, мы и рады бы были забыть на некоторое время о женской груди, чтобы сконцентрироваться на важных делах, но разве это возможно? Куда не кинь – грудь. Смотришь женщине в глаза, но все равно видишь грудь. Большую, маленькую, плоскую, выдающуюся! И думаешь, о ней, думаешь, думаешь… А потом, как ребенок, начинаешь ее искать, потому что без груди жизни нет!»Майкл (баскетболист, 29 лет)«Я обожаю женщин за то, что у них есть грудь. Свой идеальный размер я определяю так: засовываю лицо между грудями девушки, и, изображая звук мотора, мотаю головой из стороны в сторону. Если голова глубоко, а звук «мотора» ревущий и настоящий – грудь моя! Моя ли женщина – покажет время».Валерий (водитель, 55 лет)«Любите ли вы женскую грудь так, как люблю ее я?! А знаете, как я люблю женскую грудь? Безумно! Я очень сожалею, что не работаю маммологом. Это же просто рай! Каждый день грудь, грудь, грудь. И ты все это можешь безнаказанно щупать, гладить, мять, я уже не говорю про смотреть… Жаль, конечно, но все это я могу проделывать лишь с одной грудью – с грудью моей супруги. Она у нее бомбезная! Я бы любовался ею вечно! Что я и делаю. Когда-то ночью, пока жена спала, я сфотографировал ее шикарных «девочек». Ношу фото в бумажнике, и любуюсь, когда мне тоскливо. И еще… Когда я вижу женщину с грудью, которая сводит меня с ума, но к ней, понятное дело, у меня нет доступа, то я тоже достаю из бумажника фото груди моей супруги и наслаждаюсь. Так я хоть частично компенсирую ²потерю²».Записала психолог Елена ЦитраваЧто мужчины думают о родах: Рассказывают они самиНа форумах можно часто встретить содержательные беседы будущих мам о течении беременности и предстоящих родах. Папы в подобных сообществах – гости редкие. Большинство из них считают эту тему исключительно женской, и даже если они ею и интересуются, то уж точно не спешат делиться своими мыслями и переживаниями об ожидании и рождении ребенка. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen