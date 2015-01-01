Гороскоп на неделю 22-28 октября: Конец месяца обещает быть удачным

Предстоящая неделя порадует благоприятными аспектами планет: концовка октября обещает быть ударной. Спад энергии будет наблюдаться лишь у единиц. О том, какие действия следует предпринимать каждому знаку зодиака в период с 22 по 28 числа, рассказывает астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ruОвенПредыдущая неделя была очень тяжелой. Дела шли медленно, в коммуникациях то и дело возникали конфликты. Однако на фоне частичного солнечного затмения 22 октября, которое пройдет под знаком Весов, Овны почувствуют мощный приток энергии. Воздушная стихия продолжит помогать Овнам и в конце недели, когда произойдет значимый полусекстиль Марса с Плутоном. Планета управитель знака будет находиться в знаке Водолея, и это сулит Овнам легкость общения в деловой сфере. Ребятам удастся расширить круг своих знакомств в конце месяца.ТелецТельцам рекомендуется посвятить эту неделю любовным делам. На личном фронте все будет складываться гораздо лучше, чем в деловой сфере. Многие Тельцы захотят даже уволиться с основного места работы, поскольку окончательно разочаруются в отсутствии перспективы. Однако недостаток финансовых средств не должен сильно беспокоить представителей знака. Благоприятный аспект Венеры с Сатурном 24 октября снимет любые ограничения на пути к успеху. Более высокооплачиваемая работа тут же найдется, что подтверждает и соединение Венеры с Солнцем 26 октября. Определенно стоит побаловать своих близких появившимся свободным временем.БлизнецыЛюбовный аспект будет руководить Близнецами всю неделю. Не исключено, что ребятам захочется стабильных отношений, оседлой жизни. Влияние страстей обусловлено нахождением Меркурия в эмоциональном знаке Скорпиона. Тем более, что в уже 22 октября планета управитель знака образует гармоничный аспект со второй планетой Скорпионов - Плутоном. Прилив мощной энергии рекомендуется использовать по назначению: порадовать партнера исполнением заветных желаний. Близнецы смогут легко читать мысли в этот период.РакА вот у Раков будет наблюдаться очевидный спад энергии. Это обусловлено Лунным затмением, которое произойдет 24 числа. Большую часть недели Раки будут чувствовать беспокойство, тревогу за близких. Могут обостриться вопросы материального благополучия. Важно сохранять терпение, надеяться только на лучшее. Скоро все наладится, и станет как прежде.ЛевУхудшение материального положения будет наблюдаться в первые дни недели. Сначала частичное Солнечной затмение, а затем и оппозиция Солнца с Ураном закроют Львам доступ к электронным видам денег. Рассчитывать придется только на наличные. Зато предстоящую неделю можно считать благоприятной для развития личных отношений. Гармоничные аспекты светила с Венерой и Сатурном снимут любые ограничения на пути к сближению с партнером.ДеваУ Дев все будет идти по накатанной. Никаких резких изменений не предвидится. Скорее, появится понимание того, что все движется в правильном темпе. Четкое осознание своего места в этом мире позволит Девам стать удивительно приятным человеком. Окружающие будут искать общества с ребятами, чтобы насладиться их обаянием и мягкостью. От Дев будет исходить звездный свет.ВесыВесы получат шанс засветиться на публике. Если приступить к написанию речи 24 октября (гармоничный аспект Венеры с Сатурном), то уже 26 числа удастся с успехом выступить. Внимание окружающих в период с 22 по 28 октября ребятам гарантировано. Повышенная чувствительность Весов, обусловленная пребыванием родной планеты в созвездии Скорпиона, позволит им вывести отношения с партнером на новый уровень. Не исключено, что Весы получат предложение заключить брачный союз.СкорпионПовышенная эмоциональность Скорпионов может привести к неприятным конфликтам. До конца недели ребятам необходимо сдерживать себя во всех отношениях. Скорпионам будет казаться, что окружающие их не ценят, вкладывают гораздо меньше в общее дело. Лишь в конце недели (27 октября) придет понимание бессмысленности пререканий. Гармоничный аспект Марса с Плутоном позволит Скорпионам перейти на более высокий уровень мышления.СтрелецСтрельцы всю неделю будут находиться в предвкушении чего-то прекрасного. Интуиция будет подсказывать ребятам, что планета управитель знака готовит для них сюрприз. Однако это еще не повод снимать с карточки все свои сбережения! Стрельцам настоятельно рекомендуется подождать с инвестициями. Все активные действия с финансами можно будет предпринимать лишь со следующего понедельника. А до этого момента стоит заняться своим внешним видом, уделить внимание потребностям организма.КозерогЕсли начало предстоящей недели способствует карьерному восхождению, то после среды Козероги вправе рассчитывать на победы и на любовном фронте. Гармоничные аспекты Сатурна с Венерой (24 октября) и Солнцем (27 числа) обусловят отличное самочувствие знака, уверенность в собственных силах. В этот период рекомендуется брать на себя больше ответственности, проявлять инициативу.ВодолейВодолеям нужно набрать терпения. Проявить себя в начале недели не удастся. Если представители знака будут слишком упорно настаивать на своем, то у них возникнут серьезные разногласия с коллегами и близкими. Оппозиция Урана с Солнцем (23 числа) не способствует самовыражению Водолеев. Однако переход планеты управителя знака в созвездие Тельца (25 октября) несколько снимет с них напряжение. Появится возможность для романтического знакомства.РыбыРыбы прекрасно знаю, что их ждет этой осенью. Ребята давно настроились на любовные отношения, ждут лишь привлекательного человека на горизонте. Интуиция в период с 22 по 28 октября будет подсказывать им приоритетные места для знакомства. Однако не стоит забывать и про работу. Тем более, что со старта следующей недели ожидается заключение крупной сделки. Рыбам будет чем заняться в конце месяца.Астролог Евгений НазаровСкоро Солнце будет в Скорпионе: как явление скажется на знаках зодиакаКогда Солнце переходит в созвездие Скорпиона (23 октября) - наступает время для пересмотра внутренних убеждений. У каждого представителя зодиака в душе происходят личностные трансформации. Также это благоприятный период для упорядочивания финансового положения, разграничения прав на собственность. В отношениях будет чувствоваться напряжение, накал эмоций. Многие ребята захотят пережить... Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen