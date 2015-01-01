5 бьюти-трюков, которым учит показ Saint Laurent весна-лето 2019

На показе Saint Laurent весна-лето 2019 модели дефилировали по водному подиуму на фоне Эйфелевой башни. Дефиле было призвано самым ярким в Париже. Красочным был и макияж.Яркие волосыСтилист-парикмахер Duffy радикально сменил имидж моделям. Блондинка Аня Рубик вышла на подиум с рыжими волосами, а темненькая Сара Брэннон перекрасилась в блонд. Если на такие метаморфозы не хватает смелости, берите пример с Ханны Камелиной, которая разрешила украсить кончили волос фиолетовой тонировкой при помощи техники омбре.Челка в трендеНакануне показа все тот же Duffy отрезал челку большинству моделям. Даффи считает, что она должна быть плотной и густой, желательно закрывать глаза. Пойдет она прическам с разной длиной волос. Украсить голову можно шляпкой на примере моделей Saint Laurent.Броский мейк-апОт модной тенденции «макияж без макияжа» стилист Том Пешо на показе Saint Laurent решил отказаться. Его модели буквально привлекали внимание вызывающим мейк-апом. Насыщенные оттенки красной помады, сочные желтые тени. Кульминацией шоу стал выход Анны Эверс. Яркая помада в сочетании с черным грубым лайнером и такими же сочными стрелками. Образ невозможно было пропустить.Шиммер на телеАнималистические купальники, открытые платья и черные боди – вся эта одежда подчеркивала красоту полуобнаженного тела. Стилисты Saint Laurent щедро использовали крем с блестками, чтобы кожа выглядела глянцевой.Embrace the NippleГод назад креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарело на показе весна-лето 2017 выпустил на подиум американскую модель Бинкс Уолтон с серебристой наклейкой для соска в форме сердца. Это взорвало модный мир. Сейчас этот тренд возрождается.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

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