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«Они не имеют права так себя вести»: Навку и Пескова раскритиковали за отдых в Турции

Andre
«Они не имеют права так себя вести»: Навку и Пескова раскритиковали за отдых в Турции
 

Женившись на Татьяне Навке, пресс-секретарь Владимира Путина стал завсегдатаем звёздных тусовок. Время от времени в Инстаграм российских знаменитостей появляются фото Дмитрия Пескова в неформальной обстановке. Впрочем, после истории со знаменитыми «красными штанами», интернет-сообщество весьма спокойно относится к государственному чиновнику на отдыхе.

instagram.com/tatiana_navka

В то же время иногда поведение семейства Песковых вызывает критику у пользователей сети.

Так, не раз приходилось выслушивать претензии недовольных соотечественников старшей дочери пресс-секретаря Лизе. Девушке непросто общаться с фолловерами, регулярно в её адрес раздаётся критика.

А сегодня «досталось» и Татьяне Навке…

Фото жены Дмитрия Пескова с Олегом Тиньковым вызвало недовольство общественности

Сейчас Татьяна Навка с мужем отдыхает в Турции. Фигуристка делится эмоциями от знакомства с восточной страной:

Город-сказка, город-мечта, Попадая в его сети, пропадаешь навсегда... Потрясающая красота! 😍😍😍 Для меня это тот случай, когда влюбляешься в город с первого взгляда, а почувствовав его атмосферу и увидев его красоту, убеждаешься в этом ещё больше!!! 💖Стамбул – это не только богатая событиями история и культурное наследие четырех империй, но и неповторимые базары, которые своим колоритом напоминают настоящую восточную сказку!!! 😍😍😍

instagram.com/tatiana_navka

Большинство подписичков странички в Инстаграм Татьяны Навки поспешили разделить восторг спортсменки, оставив в обсуждениях полезные советы о том, что стоит посмотреть в Турции. Однако некоторые комментаторы возмутились восхищёнными словами Татьяны в адрес страны, с которой в последнее время у России достаточно напряжённые отношения.

instagram.com/tatiana_navka

Спортсменку упрекнули в поведении, которое не соответствует статусу жены пресс-секретаря главы государства:

instagram.com/tatiana_navka

Недовольство у фолловеров вызвали и фотографии фигуристки с банкиром Олегом Тиньковым.

instagram.com/tatiana_navka

Подписчики Инстаграма Навки подозревают, что такая тесная дружба имеет корыстные корни:

instagram.com/tatiana_navka

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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