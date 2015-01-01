«Они не имеют права так себя вести»: Навку и Пескова раскритиковали за отдых в Турции

Женившись на Татьяне Навке, пресс-секретарь Владимира Путина стал завсегдатаем звёздных тусовок. Время от времени в Инстаграм российских знаменитостей появляются фото Дмитрия Пескова в неформальной обстановке. Впрочем, после истории со знаменитыми «красными штанами», интернет-сообщество весьма спокойно относится к государственному чиновнику на отдыхе.instagram.com/tatiana_navkaВ то же время иногда поведение семейства Песковых вызывает критику у пользователей сети.Так, не раз приходилось выслушивать претензии недовольных соотечественников старшей дочери пресс-секретаря Лизе. Девушке непросто общаться с фолловерами, регулярно в её адрес раздаётся критика.А сегодня «досталось» и Татьяне Навке…Фото жены Дмитрия Пескова с Олегом Тиньковым вызвало недовольство общественностиСейчас Татьяна Навка с мужем отдыхает в Турции. Фигуристка делится эмоциями от знакомства с восточной страной:Город-сказка, город-мечта, Попадая в его сети, пропадаешь навсегда... Потрясающая красота! 😍😍😍 Для меня это тот случай, когда влюбляешься в город с первого взгляда, а почувствовав его атмосферу и увидев его красоту, убеждаешься в этом ещё больше!!! 💖Стамбул – это не только богатая событиями история и культурное наследие четырех империй, но и неповторимые базары, которые своим колоритом напоминают настоящую восточную сказку!!! 😍😍😍instagram.com/tatiana_navkaБольшинство подписичков странички в Инстаграм Татьяны Навки поспешили разделить восторг спортсменки, оставив в обсуждениях полезные советы о том, что стоит посмотреть в Турции. Однако некоторые комментаторы возмутились восхищёнными словами Татьяны в адрес страны, с которой в последнее время у России достаточно напряжённые отношения.instagram.com/tatiana_navkaСпортсменку упрекнули в поведении, которое не соответствует статусу жены пресс-секретаря главы государства:instagram.com/tatiana_navkaНедовольство у фолловеров вызвали и фотографии фигуристки с банкиром Олегом Тиньковым.instagram.com/tatiana_navkaПодписчики Инстаграма Навки подозревают, что такая тесная дружба имеет корыстные корни:instagram.com/tatiana_navkaПервое фото Александра Овечкина с сыном оказалось рекламой спортивного брендаРождения первенца у Александра Овечкина и Анастасии Шубской ждали многочисленные поклонники, которые считают звёздную пару самой красивой в российском шоу-бизнесе. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen