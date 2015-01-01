Наиболее красивые пары по знаку зодиака

Создать союз можно с любым человеком. Однако пары, у которых наблюдается зодиакальная совместимость, считаются более гармоничными. Среди комбинаций знаков попадаются по-настоящему красивые. Рассмотрим их поближе.Овен — РыбыОгненную сущность настоящего мужчины способна покорить только подлинная женственность. У нежной дамы есть ключик к сердцу мужественного Овна. Рыбы поддерживают целеустремленность своего марсианского воина, даруют ему признание. Она учит его быть менее жестким, но более гибким. Взамен женщина получает надежную защиту от всего. Он же наполняет жертвенную Рыбку своей силой, компенсирует чрезмерную мягкость знака.Телец — ВодолейЗемная сущность Тельцов не является чем-то незыблемым. Мужчина также хочет достигнуть звезд, прикоснуться к тайнам женщины. И у него будет такая возможность, если он выберет себе в партнеры Водолея. Она является загадкой для всех, непредсказуемой и таинственной. В то же время ей можно доверять, женщина символизирует собой оплот надежности. А это именно то, что нужно упрямым и честным Тельцам. Они терпеливо ждут, пока не встретят абсолютную верность. Эта прекрасная пара может стать образцом для всех остальных.Близнецы — ВесыК непостоянству Близнецов мало кто может привыкнуть. Иррациональное поведение мужчин раздражает большинство женщин. Однако Весы способны найти подход даже к такому особому случаю. Очаровательная мягкость этой женщины сочетается с хитрым интеллектом. Она умело направляет мысли своего мужчины в нужное русло. Мужчина невольно действует под ее диктовку. Однако его высокий интеллект это нисколько не оскорбляет. Близнецам нравится, когда-то кто-то так изящно и тонко доминирует. В этой красивой паре присутствует взаимное уважение и равновесие.Рак — ЛевСреди совместимых знаков зодиака редко называют соседей. Однако у мужчины Рака все же есть возможность покорить Львицу. Эта женщина любит вкусные комплименты, ценит искреннее внимание. Все это может дать ей любящий Рак. Он действует как настоящий романтик, окружает теплом и заботой. Мужчина легко отдает лидерство в паре, соглашается на "вторую" роль. Для него важнее быть рядом с прекрасной женщиной, обеспечивать ей надежный кров. Он бесконечно высоко ценит ее достоинства. Взамен она дарует ему силу, уверенность в себе. Львица может мотивировать даже самого слабого Рака на героические поступки. Они очень красиво смотрятся вместе.Дева — ТелецУдовлетворить идеалистические потребности мужчины Девы довольно сложно. Партнер должен обладать поистине незаурядными качествами. Его могут привлечь спокойствие, хозяйственность и верность женщины-Тельца. Оба знака относятся к практичной земной стихии, что способствует взаимопониманию в паре. Женщина всегда выслушает своего мужчина, даст дельные советы, проявит рассудительность. Он же предоставит ей исключительную преданность и красоту человеческих идеалов. Дева действительно умеет любить, и знает толк в ухаживаниях за дамой. Телец влюбится в него по уши, если получит доступ к кристально чистому сердцу. Красота этого союза будет зашкаливать сияние любых бриллиантов.Лев — СкорпионСовладать с непокорной женщиной-Скорпионом способен не каждый. Слишком страстная натура будет противостоять мужчине. Однако Лев не из тех, кто боится трудностей. Его яркая огненная сущность легко проходит проверку на прочность. Этот мужчина может выдержать даже самый тяжелый и пробирающий взгляд Скорпиона. Взамен он получит ее верную любовь и психологическую защиту. Никто не посмеет нарушить его внутренний покой, если рядом будет находиться такая женщина. Скорпиона привлекают благородные качества Льва, его высокий статус и королевская осанка. Она поможет ему добиться самых амбициозных целей, и сможет находиться рядом во время триумфа. Это венценосная пара зодиака.Весы — СтрелецУ представителей воздушной стихии существует потребность в партнере с высоким интеллектом. Их больше привлекает сильный ум человека, чем его красивое тело. Однако Весы пошли дальше - они нашли в зодиакальной плеяде гармоничный идеал. Женщина-Стрелец обладает жизнерадостным и открытым нравом. Ее оптимизм заражает всех окружающих. Интеллектуальные способности этой дамы также не стоят на месте, развиваются с годами. И про свою фигуру она никогда не забывает. Это именно то, что нужно любознательным Весам. В этой паре особенно ценят независимость: оба знака являются свободолюбивыми. Однако без воздуха Весов огненная сущность Стрельца не проявится на полную силу. Поэтому партнеры бесконечно уважают друг друга, держатся за отношения. Они искренне любят друг друга, щедро делятся самым лучшим.Скорпион — ОвенКогда Скорпион встречается с представителем огненной стихии - ему так и хочется проверить человека на прочность, потушить его пламя. Однако с женщиной Овном у него ничего не получается: слишком сильна ее энергетика. У мужчины мгновенно вспыхивает интерес, появляется желание обладать этим вечным источником тепла. Женщину же привлекает его притягательность, харизма. Независимость страстного мужчины разжигает ее страстную натуру. Их союз будет основан на бушующих эмоциях, великолепном сексе. Даже частые ссоры не разрушат красивый тандем.Козерог — БлизнецыУ серьезного мужчины может быть лишь одна слабость: легкомысленная и непостоянная женщина. Однако не стоит чрезмерно преувеличивать недостатки Близнецов. Они способные ученики, и быстро перенимают лучшие качества партнера. Поэтому союз этих двоих со временем становится идеальным. Козероги получают от своей женщины легкое отношение к жизни, чувство радости, а Близнецы - мудрость и практический опыт. Польза от их взаимоотношений очевидна. Не говоря уже о красоте загадочной пары.Рыбы — РакУ эмоциональных Рыб существует потребность в надежном тыле. Им нужен настоящий семейный уют, где их ждет преданная женщина. Раки же не могут жить без доверительных отношений, искренней заботы и любви друг к другу. Их связь гораздо прочнее, чем у многих других пар зодиака. Чувственные и нежные ребята души не чают в своих партнерах. Они способны читать мысли, понимать с полуслова. А еще они всегда открыты и честны в своих чувствах. Это подкупает даже окружающих, которые видят в этом красоту подлинной любви.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen