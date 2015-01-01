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Моя любовь: Вера Сотникова призналась в чувствах Владимиру Кузьмину

Andre
Моя любовь: Вера Сотникова призналась в чувствах Владимиру Кузьмину
 

Спустя восемнадцать лет поклонники актрисы Веры Сотниковой и Владимира Кузьмина по-прежнему считают эту пару одной из самых красивых и харизматичных в истории советской эстрады. Даже бурные отношения музыканта с Примадонной уступают этому гармоничному союзу.  А уж о творческих проектах и говорить нечего — Вера Сотникова сняла не один удачный клип певца.

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова были вместе семь лет, после чего пути звёзд разошлись. Похоже, актриса и сегодня не перестаёт думать о любим мужчине.

 

instagram.com/sotnikova4141

Вера Сотникова показала редкое фото с Владимиром Кузьминым: актриса переживает за бывшего возлюбленного

Вчера в Инстаграм звезды появилось старое архивное фото. На снимке запечатлены молодые Владимир Кузьмин и Вера Сотникова. В комментариях к снимку актриса назвала музыканта «Моя любовь»:

Полароидные фотографи долго не хранятся. От них скоро останется только пыль! Поэтому спешу вам их показать. Моя история! Моя Биография! Моя любовь!

  

instagram.com/sotnikova4141

Поклонники Веры Сотниковой единодушно отметили, что эта звёздная пара нравилась многим. Фолловеры до сих пор жалеют, что союз Кузьмина и Сотниковой распался:

olga_kravchenko77 Красивая пара, красивая любовь...!!!💕💕💕Люблю вас и по сей день.!!!💝 Жаль , что всё меняется в этой жизни.(( У меня вы ассоциируетесь с песней ,,...Я не забуду тебя никогда..,,💔💔💔 ksunyzorina1977 Самая красивая пара. _sub_marina_ Очень красивая пара! 👍 Жаль, что не вместе. А может снова все начать?! anzhela5672 Очень жаль Верочка что расстались,такая пара красивая ,а может и к лучшему..... кто знает.....

В то же время подписчики уверены, что актриса до сих пор любит Владимира Кузьмина. И этому есть доказательства: Вера Сотникова сообщила, что недавно певец снова приснился ей. Сон взволновал Веру — вдруг с её бывшим возлюбленным что-то случилось?

instagram.com/sotnikova4141

Фолловеры Сотниковой уверены — любовь не исчезает:

tatyanka04031983 Смотрела с Вами передачу. Вы с такой любовью в глазах о нем говорили. Мне кажется, что Вы его до сих пор его любите. anikina.viktorya2013 Любовь это навечно!! ivanova_22_11 Такая любовь не проходит бесследно ❤ __abida__ Вам надо снова быть вместе.. Я думаю , что только вы его половинка daud_50 Вы до сих пор его любите

Рядом с подругой Надежда Бабкина выглядит худышкой

Подписчики Инстаграма Надежды Бабиной не раз отмечали, что певица заметно поправилась. Артистка всегда была «женщиной в теле», однако интернет-пользователи советовали звезде поработать над собой и избавиться от лишних килограммов. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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