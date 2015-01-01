«Увидела и испугалась»: Поклонники Яны Поплавской обсуждают ее новый образ в кино

Для телезрителей Яна Поплавская, пожалуй, так и останется «Красной шапочкой»: даже сегодня 51-летнюю актрису часто называют именем её героини из детской сказки. Меж тем в кинобиографии Поплавской более двух десятков картин.instagram.com/the_yana_poplavskayaАктриса ведёт свой микроблог, в котором делится с читателями и творческими событиями, и эпизодами личной жизни.instagram.com/the_yana_poplavskayaЯна Поплавсквая дала отпор критикам своей внешностиНа днях актриса разместила несколько снимков, на которых она выглядит старше своих лет. Новый образ Яны Поплавской у многих её поклонников вызвал ассоциации с классической чиновницей или начальницей.instagram.com/the_yana_poplavskayaСтрогая причёска, поднятые брови, внимательный взгляд… Такой образ вызывает благоговейный трепет у посетителя. Поклонники Яны Поплавской оценили работу гримёра:tanita140418 Я сначала испугалась. А прочитав, осталась заинтригованной. Очень захотелось увидеть фильм, для которого был сделан такой грим и "лук"... violettalunkina Страшная какая!!! nadezhda_yu_t Бесподобный образ!!!! В самую точку!!! Таких тёток вокруг полно!!! Но от этого становится не по себе, потому что начинаешь осознавать, что такими персонажами уже стали твои ровесники… И это уже не кино.... evdokimova7907 классно вас загриммеровали я даже испугаласьinstagram.com/the_yana_poplavskayaВ то же время некоторые фолловеры решили, что на новых фото актриса запечатлена после неудачной пластики, а некоторые подумали, что Поплавская именно так выглядит в обычной жизни:katerinkakuzina Поменяйте косметолога, а то брови взлетят до неприличия! все уже давно знают о побочном эффекте "переколотого" ботокса, лоб не реально гладкий для уставшей и простой женщины. Так что немного перестарались! tatjanaras Старая бабуля вы стали angel__ina19 что у вас с бровями? Вроде бы популярная актриса, а с такими бровями ходите, как радуга на лице...instagram.com/the_yana_poplavskayaВ ответ на негатив Поплавская не растерялась и жёстко ответила особо хамоватым хейтерам:the_yana_poplavskaya @irina.fedoniuk КАК ЭТО КАПЕЦ, ИРИНА! ГРИМЕРЫ С ВАС МОЙ ПЕРСОНАЖ ДЕЛАЛИ )))) the_yana_poplavskaya @ekaterina.rysskix Ну если , Катя вы себе в жизни не нравитесь , а только с фильтрами, как вы сами пишите , вы себе и пишите «Катя, уже не та» Удачи😂 the_yana_poplavskaya @wewe_martin вы дура ? Читать не пробовали ? Это кино , роль, грим! Совсем мозги отключены .Нюша блокирует подписчиков Instagram за неуместные комментарии о беременностиВ Instagram Шурочкиной регулярно появляются предположения о том, что Нюша родила. Фанаты гадают по форме живота артистки, кого она ждёт — девочку или мальчика. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen