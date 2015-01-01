25 самых красивых девушек мира

Большая четверка конкурсов красоты: «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Земля», «Мисс Интернешнл» ежегодно приглашают лучших девушек нашей планеты. Вспомним победительниц предыдущих сезонов.Деми-Ли Нел-ПитерсОчаровательная представительница ЮАР в 2017 г. стала «Мисс Вселенная». Она участвует в программе, обучающей женщин навыкам самообороны, считает, что нужно побеждать свои страхи и вдохновлять на это окружающих.Карен ИбаскоФилиппинская красавица получила звание «Мисс Земля 2017». Карен по профессии физик, занимается научной работой по изучению возобновляемых источников энергии.Кэтрин ЭспинВ 2016 г корона «Мисс Земля» досталась девушке из Эквадора, которая планирует стать моделью и профессиональным косметологом.Стефани Дел ВальеПуэрториканка получила корону «Мисс Мира 2016». Девушка изучает юриспруденцию, знает 3 языка, активно занимается благотворительностью.Кайли ВерсозаОчаровательная представительница Филиппин стала королевой «Мисс Интернешнл 2016». Она работает в детском саду, ведет деятельность по предотвращению самоубийств.Ирис МиттенарВ 2016 г. она стала самой красивой девушкой по версии конкурса «Мисс Вселенная». Это первая этническая француженка, завоевавшая титул. Планирует стать хирургом-стоматологом.Ангелы «Victoria’s Secret»Среди моделей, представляющих нижнее белье прославленного бренда, особенно выделяется группа девушек, которых называют Ангелы «Victoria’s Secret». Некоторые из них регулярно входят в число мировых красавиц.Адриана ЛимаНесмотря на свой возраст (37 лет) бразильская модель до сих пор действующий ангел Victoria’s Secret и неоднократно входит в число красивейших женщин второго десятилетия ХХІ века. Ее выходы на подиум в крылатых образах набирают миллионы просмотров.Стелла МасвеллМодельеры и фотографы ценят девушку за умение перевоплощаться на подиуме – она с легкостью изображает и невинного ангела, и хулиганку. Журнал «Максим» включил ее в ТОП-10 красавиц 2016 г. Фанатов потрясло известие, о нетрадиционной ориентации Стеллы: Кристен Стюарт стала ее новым увлечением.Сара СампайоПортугальская красавица сотрудничала с известными брендами Pantene, Calzedonia. В 2017 г. Сару назвали самой популярной из ангелов Victoria’s Secret нового поколения.ТОП – моделиВедущие модели постоянно занимают верхние строчки в списках признанных красавиц.Махлага ДжабериВостребованная модель иранского происхождения сейчас живет в Сан-Франциско. Благодаря завораживающему взгляду получила прозвище «девушка с персидской миниатюры».Ирина ШейкРоссиянка с татарскими корнями покорила мировые подиумы, украшала обложки самых известных журналов: Vogue, Maxim, Cosmopolitan, Glamour. Ирина была международным послом марки L’Oreal Paris.Валентина ЗеляеваВначале Валентина не воспринимала всерьез карьеру модели. Но поработав 2 года в Японии, решает, что это ее призвание. Зеляева участвовала в показах практически всех модных домов, и в 2014 г вошла в ТОП-20 высокооплачиваемых моделей.Джиджи ХадидНевзирая на молодой возраст – 23 года, девушка сделала головокружительную карьеру. В 2014 г состоялся ее дебют в Нью-Йорке, на неделе моды, а через 2 года. британская ассоциация моды назвала Джиджи лучшей моделью мира-2016.Карли КлоссДевушка с детства увлекалась танцами, но слишком высокий рост (1,87 м.) помешал ей стать балериной. Зато ее заметили модельные агентства. В 14 лет она снялась для обложки Teen Vogue. Визитная карточка Карли – умопомрачительно длинные ноги и необычная красота.Анна ЭверсДевушку именуют новой Бриджит Бардо, она покорила дизайнера Александра Вэнга, став его музой. В весеннем сезоне 2014 г. на Нью-Йоркской неделе моды Анна приняла участие в 37 показах.КиноактрисыДевушки, покорившие большой экран, часто возглавляют рейтинги первых красавиц мира. Голливуд стабильно лидирует по количеству очаровательных женщин, но последнее время страны Азии составляют ему успешную конкуренцию.Эмилия КларкЗвезда «Игры Престолов» в 2014 г. получила звание самой желанной женщины мира, по мнению журнала «AskMen». А в следующем году журнал Esquire объявил Эмилию красивейшей девушкой. Актриса известна как активный борец за права женщин.Лиза СобераноАмериканская актриса по версии сайта TC Candler. возглавила список красивых людей 2017 г. На тот момент ей было всего 19 лет.Чжан ЦзыиБлагодаря трудолюбию и настойчивости девушка добилась признания не только в родном Китае, но и в Америке. Критики называют Чжан «китайским подарком Голливуду». Изящная фигура и тонкие черты лица обеспечивают ей первые места в рейтингах красоты.Приянка ЧопраОдна из успешных звезд Болливуда была «Мисс Мира 2000». Неоднократно входила в перечень красивейших женщин Азии и мира.Дипика ПадуконеЕще одна представительница Индии, покорившая вершины рейтингов красоты. Стильная, элегантная актриса в 2017 г дебютировала на мировом экране в фильме «Три икса», где снималась в паре с Вин Дизелем.Амбер ХёрдМолодая девушка покорила не только Голливуд, но и сердце Джони Деппа. Но семейная жизнь продлилась не долго. Поле развода ее популярность только возросла. В 2017 г. Амбер занимала 6 место среди первых красавиц киноиндустрии.Кара ДелевиньПопулярная актриса начинала карьеру как модель, очаровав самого Карла Лагерфельда. Но любовь к кино привела ее в Голливуд. Внешность Кары полна контрастов: тонкие черты лица удивительно сочетаются с густыми, темными бровями.Морена БаккаринСмуглая кожа и жгучие глаза выдают в этой американской актрисе горячую бразильскую кровь. На ее счету множество успешных ролей и звание одной из самых очаровательных женщин.Марго РоббиДевушка из далекой Австралии не только получила всемирную славу, множество поклонников, но и в 2016 г. покорила ТОП-10 красавиц Голливуда.Руни МараСреди прочих красавиц Руни выделяется необычной внешностью: тонкие, аристократические, немного холодные черты лица надолго приковывают взгляд.

Источник: www.allwomens.ru/zen