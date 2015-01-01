3 вау-идеи, как носить крошечные сумки осенью-2018

Мини-сумочки в этом сезоне на пике популярности. Они не самые вместительные, но зато смотрятся стильно и необычно. Разбираемся, как составить осенний аутфит с трендовыми микроаксессуарами.Непрактичные, но восхитительныеСумки сейчас не просто компактные. Они настолько крошечные, что в них может поместиться только пластиковая карта. Но кто сказал, что все детали аутфита должны быть практичными? Часть аксессуаров могут выполнять лишь декоративную функцию. В особенности, если это сумочки с показов осень-зима 2018/19 Rochas, Delpozo либо Chloe.После осенне-зимнего показа 2018/19 Jacquemus в Париже мини сумочки переместились с плеча на шею. Они теперь выполняют роль подвесок. Похожие аксессуары были замечены и в коллекциях FW 2018/19 Giambattista Valli. Популярный трендсеттер Ким Кардашьян уже примерила такую вещицу в сентябре.Составляем аутфитыНебольшой аксессуар в виде сумки способен освежить образ как красная помада или нитка жемчуга. И составлять аутфиты можно не только с вечерними платьями, но и повседневными вещами. Отлично выглядят наряды в стиле кэжуал. Мини сумки идут водолазкам, пайтам, джинсам, брюкам кэжуал и футболкам. Alexander Wang в коллекции осень-зима 2018-2019 предлагает надевать свою трендовую черную сумку с шипами на цепочке под шорты и теплый свитер.За советом, с чем комбинировать микросумочку, можно обратиться к звездам и трендсеттерам. Помимо Ким Кардашьян новинку уже опробовали сестры Хадид. Они примерили аксессуар под широкие брюки и комбинезон.Эмили Ратаковски выбрала для вечернего аутфита черное платье и босоножки на высоком каблуке. А Кендалл Дженнер белоснежное хлопковое платье длиною до колен с декором в виде псевдо-корсета. Эффектно будет смотреться платье с яркими туфлями. Сумочка может быть подобрана как в тон обуви, так и стать контрастным элементом образа.Елена Синько, эксперт в области моды и красотыCпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen