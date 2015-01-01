Из чего состоит смартфон?
Сегодня мобильный телефон есть почти у каждого человека, а у некоторых их даже несколько. Но далеко не многие знают, из каких частей состоит столь популярное устройство и каков принцип его работы. В данной статье мы кратко рассмотрим, из каких основных компонентом состоит смартфон, какого вида бывают детали и для чего они нужны. Если же вам нужна более полная информация по данной теме, то она изложена подробнее здесь - на сайте, посвященном современной электронике.
Корпус
Большинство корпусов смартфонов состоит из рамы, на которой находится экран и различная начинка, а с задней стороны все это прикрывается панелью.
Корпус может быть сделан из следующих материалов:
1. Пластик;
2. Керамика;
3. Стекло;
4. Металл.
Бюджетные телефоны делаются из пластика, более дорогие модели производят с металлическим корпусом и с вкраплениями керамических элементов.
Чипсет
Чипсет является главным элементом в любом телефоне, его сердцем. Главными его параметрами считаются тактовая частота и технология изготовления. На данный момент большинство современных чипсетов выполнено на технологии 10 нм с тактовой частотой немного меньше 2,5 ГГц.
Дисплей
Функции этого компонента и так понятны, поэтому рассмотрим его главные характеристики:
1. Диагональ – чем она выше, тем удобнее работать с устройством, но и увеличивается потребление энергии;
2. Соотношение сторон – сейчас нет единого стандарта, но старых «квадратных» моделей уже не увидеть на полках магазинов, чаще встречаются модели с соотношением сторон 16:9 и 18,5:9;
3. Разрешение – параметр напрямую влияет на качество выводимой картинки, может быть HD – 1280х720, FullHD – 1920х1080, в современных моделях распространены Quad HD – 2560х1440 и 4K – 3840х2160.
Память
Существует встроенная и оперативная память. Встроенная память является неким подобием жесткого диска – она хранит в себе различную цифровую информацию пользователя. Оперативная память отвечает за скорость работы устройства.
Батарея
Сегодня в смартфонах используют два типа аккумуляторов: литий-ионные и литий-полимерные. Отличий в них мало, но последний вариант считается более безопасным и технологичным.
Камера
Любой современный смартфон обладает фото и видеокамерой. Главным параметром здесь является разрешение сенсора, которое в последних моделях может достигать 23 Мп. Камеры в мобильных телефонах весьма многофункциональны: в них есть опция увеличения и уменьшения зума, возможность панорамной съемки, множество датчиков, варианты освещенности, стабилизация и другие функции.