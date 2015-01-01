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5 главных трендов весны и лета 2019, которые станут хитами сезона

Andre
5 главных трендов весны и лета 2019, которые станут хитами сезона
В Париже завершился последний показ весна-лето 2019, и уже стали известны тренды будущего сезона. Вот 5 ключевых тенденций, на которые стоит обратить внимание.

Крошечные сумки

На шоу Giambattista Valli, Jacquemus и Salvatore Ferragamo появились уменьшенные копии бананок, кросс-боди и обычных сумок с ручками. В этом сезоне аксессуары настолько непрактичные, что кроме кредиток в них ничего не поместится.

Штаны с разрезами

Брюки однозначно в сезоне SS 19 должны быть длинными и без подворотов. Дизайнеры Chloé сделали разрезы чуть ниже колен, у Victoria Beckham открыли на обозрение лишь мыс обуви. Радикально поступили в Balmain, обнажив моделям полностью ноги.

Вязаные изделия

В новом сезоне акцент делают на рукодельные вещи: сумки, платья, обувь, брюки с топами. Модели Sonia Rykiel дефилировали на подиуме в черных платьях крупной вязки с белоснежными сумками. Дизайнеры Chloé представили романтические модели в цветочек, а Oscar de la Renta выдал сразу готовый аутфит, выдержанный в едином стиле.

Капрон

Долгое время дома моды отказывались использовать капроновые колготы или гольфы, но только не весной 2019. На шоу Gucci моделям надели серые колготы с люрексом и без, у Marco de Vinzenzo ограничились простыми гольфами. А вот выход моделей Moschino как всегда порадовал креативностью – дизайнеры раскрасили капрон маркерами.

Тренд tie-dye

Он родом из 70-х, принадлежал субкультуре хиппи. Размытый орнамент в те годы был отличительным признаком принадлежности к данному движению. Сейчас такой принт можно надевать всем. Акварельные разводы, замысловатые рисунки и выстиранные краски могут украшать сумки, футболки, да и любую другую одежду, вплоть до классического пальто.

Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Тенденции
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