5 главных трендов весны и лета 2019, которые станут хитами сезона

В Париже завершился последний показ весна-лето 2019, и уже стали известны тренды будущего сезона. Вот 5 ключевых тенденций, на которые стоит обратить внимание.Крошечные сумкиНа шоу Giambattista Valli, Jacquemus и Salvatore Ferragamo появились уменьшенные копии бананок, кросс-боди и обычных сумок с ручками. В этом сезоне аксессуары настолько непрактичные, что кроме кредиток в них ничего не поместится.Штаны с разрезамиБрюки однозначно в сезоне SS 19 должны быть длинными и без подворотов. Дизайнеры Chloé сделали разрезы чуть ниже колен, у Victoria Beckham открыли на обозрение лишь мыс обуви. Радикально поступили в Balmain, обнажив моделям полностью ноги.Вязаные изделияВ новом сезоне акцент делают на рукодельные вещи: сумки, платья, обувь, брюки с топами. Модели Sonia Rykiel дефилировали на подиуме в черных платьях крупной вязки с белоснежными сумками. Дизайнеры Chloé представили романтические модели в цветочек, а Oscar de la Renta выдал сразу готовый аутфит, выдержанный в едином стиле.КапронДолгое время дома моды отказывались использовать капроновые колготы или гольфы, но только не весной 2019. На шоу Gucci моделям надели серые колготы с люрексом и без, у Marco de Vinzenzo ограничились простыми гольфами. А вот выход моделей Moschino как всегда порадовал креативностью – дизайнеры раскрасили капрон маркерами.Тренд tie-dyeОн родом из 70-х, принадлежал субкультуре хиппи. Размытый орнамент в те годы был отличительным признаком принадлежности к данному движению. Сейчас такой принт можно надевать всем. Акварельные разводы, замысловатые рисунки и выстиранные краски могут украшать сумки, футболки, да и любую другую одежду, вплоть до классического пальто.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen