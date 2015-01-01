Мужчины каких знаков зодиака не умеют зарабатывать деньги

Мужчина может быть привлекательным, галантным, щедрым на подарки. Однако это вовсе не означает, что он умеет зарабатывать деньги. Поэтому стоит дважды подумать перед тем, как связывать узы брака с тем или иным человеком.Где деньги, Лебовски?С этим мужчиной ни в чем нельзя быть уверенной. Чисто гипотетически Близнецы умеют зарабатывать деньги, однако они их быстро теряют. Ребята живут по принципу "деньги должны крутиться", забывая об их накоплении. Найти заначку Близнецов невозможно, поскольку ее просто не существует: все их деньги могут поместиться в нагрудный карман. Финансовые ресурсы либо "крутятся", либо уходят на долги, либо бездумно тратятся. Организаторы бизнеса из Близнецов тоже так себе: их интересы слишком часто меняются. Остановиться на каком-то одном деле они просто не могут. Именно отсюда столь частые смены профессий и компаний.Однако основной претензией к ребятам остается транжирство. Они категорически не умеют распоряжаться собственными деньгами (в отличие от чужих). Покупают всякий хлам вместо стоящих вещей. Забивают холодильник дорогой едой после каждой получки. Вместо инвестиций в перспективное образование могут отнести деньги шарлатанам, чтобы те "научили" их жить. Им всего хочется достигнуть быстро, без малейшего приложения усилий. Поэтому оставлять одних этих мужчин не стоит - умрут с голоду.Беспомощные помощникиЗвучит парадоксально, однако представителей знака Весов можно назвать идеальными помощниками. Они готовы пойти на все ради блага общества (страны, компании, семьи). Если же у них отнять эту возможность помогать, то ребята вмиг станут беспомощными. Самостоятельно (для себя) зарабатывать они не умеют. Достаток им дается крайне тяжело. К тому же в голове этих мужчин существует дурацкий стереотип, что настоящий художник должен быть голодным, волонтер - бедным, судья - добрым и т.д. О том, что человек должен быть профессионалом, они порой как-то забывают. Мужчина-Весы может преуспеть лишь в том случае, если нашел свое место в посреднической деятельности. Это может быть профессия актера, юриста, дипломата, продавца. Везде, где нужно договариваться, торговать воздухом. Но даже в этом случае ребята будут нуждаться в крепкой руке, направляющей их действия. К чести Весов можно сказать лишь то, что заработанные деньги они никогда не прячут. Либо тратят их на предметы красоты или стиля, либо преданно несут своему партнеру.Дважды два = пятьИ хоть ты тресни. Упрямые Водолеи абсолютно не умеют считать. Они искренне верят, что деньги должны к ним приходить сами. Свои усилия они всегда многократно преувеличивают. Мужчины этого воздушного знака вообще не хотят думать о деньгах. Их парафия - высокие материи, гениальные идеи. А земным трудом пусть занимаются другие, даже те же женщины, партнеры. Ребята действительно умеют придумывать яркие вещи. Умеют создавать красивые шедевры в той или иной сфере. Однако зарабатывать на этом у них слабо получается. Начальники из них посредственные, а бизнесмены и того хуже. Водолеи априори ненавидят систематичность, жесткие рамки. Им подавай свободу, импровизацию. Поэтому с деньгами мужчины расстаются легко, не задумываясь о последствиях. Многие мужчины до седых лет живут с долгами на шее. При этом гордо восседая во главе стола и рассуждая о высоком. Им действительно проще найти финансово обеспеченного партнера, чем попытаться заработать самостоятельно.БлаженныеИли мягкотелые. Рыбы слишком сложные, чтобы их сущность можно было определить однозначно. Эти мужчины прекрасные семьянины, великолепные любовники, чудесные воспитатели. Однако зарабатывать деньги они не умеют. От слова совсем. Любой их бизнес тут же прогорает. Любая попытка сделать инвестиции - заканчивается потерей денег. Их хваленая интуиция распространяется лишь на живых людей из близкого круга. Бумажки же никак не резонируют, не поддаются гипнозу. Поэтому денежными вопросами зачастую заведуют партнеры мужчин. Без поддержки своих женщин Рыбы быстро теряют уверенность в своих силах, оседают на дно социальной лестницы. Им не хватает честолюбия, здоровых амбиций, агрессивного напора. Они слишком мягкие для этого капиталистического мира.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen