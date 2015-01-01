У каких людей кармическая связь по гороскопу

Согласно индийской философии, каждого человека следует рассматривать как результат его действий в прошлых жизнях. Совершая те или иные поступки в настоящем, мы отрабатываем, так называемую, карму. Следуя этой логике, кармической можно назвать любую встречу двух людей. Поскольку ее последствия могут оказать влияние на будущие перерождения человека. Именно поэтому даже к случайным знакомым следует относиться предельно внимательно. Не говоря уже о том, что некоторые связи обусловлены самим гороскопом, и способны помочь двум людям выполнить их кармические задачи. Более подробно об этих связях рассказывает астролог и специалист по восточной философии Иван Крупнов специально для читательниц allWomens.ruКаждый человек потенциально является нашим партнером. С его помощью мы можем отработать карму прошлых жизней: будь она в виде судьбоносного откровения, указания на фатальную ошибку или чего-то еще. Встреча мужчины и женщины часто является шансом не только изменить свою жизнь к лучшему, но и реализовать космическую программу. В одиночку далеко не все способны ее решить, поскольку она носит действительно глобальный характер. Совместные усилия позволяют достичь колоссальных результатов. Однако происходит это лишь в том случае, если оба осознают необходимость правильных действий. Без понимания причинно-следственных связей образования их пары, у мужчины и женщины могут возникнуть серьезные преграды на пути к гармонии. Выполнение кармы является ответственностью мужчины и женщины в равной мере. Как правило, в тех отношениях, где присутствует общая цель - появляется мощная синергия. Любые желания людей воплощаются в кратчайшие сроки. Особенно ярко это проявляется в союзах "родственных" душ. Такими называют связи, которые обусловлены астрологическим гороскопом.Совместимость знаков зодиака играет весьма существенную роль в нелегком деле выполнения кармы. В частности, наиболее гармоничными считаются связи знаков из дружественных тригонов. Последние образуются в результате деления астрологического круга на четыре сектора по три знака зодиака в каждом. Например, дружественными являются тригоны Земли (а это Телец, Дева и Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Символически это можно представить в виде наглядной картины: вода питает землю, дарует жизнь растениям. Представители этих тригонов отличаются стремлением к стабильности, накоплению, тесной эмоциональной близости. Близкими по духу также являются тригоны Огня (Овен, Лев, Стрелец) и Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Воздух раздувает огонь, многократно увеличивает силу огненной энергии. Представители этих тригонов славятся своим максимализмом, стремлением к освоению новых территорий, жаждой полета. Если же попробовать представить себе связь представителей Огня и Воды, то картина может получиться очень грустной: либо огонь испарит всю влагу, либо вода потушит яркое пламя.У каждого тригона свой тип кармыУ представителей земной стихии он выражается в виде повторяющихся ошибок. Человек может наступать на одни и те же грабли в нескольких жизнях подряд. Именно поэтому карма тригона Земли имеет название - привычная. Неправильные действия совершаются как будто по привычке.Остаточной кармой могут похвастаться представители водной стихии. Их поступки при жизни практически не оказывают влияния на будущие перерождения человека. Они прекрасно владеют собой перед лицом смерти, спокойно принимают судьбу. Переход в другое тело осуществляется без каких-либо усилий.Последней кармой награждены представители воздуха. Она предоставляет человеку возможность кардинально изменить свою судьбу за счет решительных действий перед самым концом жизни. Другими словами, у Близнецов, Весов и Водолеев всегда есть шанс всё исправить, даже если уже стоят одной ногой в могиле. Поэтому многие из них совершают героические поступки, и решаются на то, что другие даже не способны представить. Однако им не хватает контроля над собой в непредвиденных ситуациях.Весомой кармой характеризуются знаки огня. Их задача - совершить нечто грандиозное в момент жизненного расцвета. Сильные поступки представителей огненной стихии непосредственно влияют на весь окружающий мир.Как взаимодействуют эти кармические типы между собойПредставители привычной кармы положительно воздействуют на обладателей остаточной кармы. Когда последние не могут решиться на правильные поступки, земные знаки оказывают действенную поддержку. Иногда это происходит даже в ущерб собственным задачам. Сказывается постоянное стремление обладателей привычной кармы совершить судьбоносный акт. В свою очередь, благотворное влияние на них могут оказать представители последней кармы.Представители последней кармы способны двигаться без чьей-то поддержки. Однако тесная связь с представителем остаточной кармы может значительно облегчить их путь. Становится гораздо проще выбрать верное направление.Что касается весомой кармы, то здесь все предсказуемо: представители огненной стихии окажут радикальное воздействие на любого. Им даже не нужна отдача, настолько знаки зодиака сильны.Относиться к кармическим связям следует, как минимум, с уважением. Их образование говорит о том, что люди двигаются по направлению к высшим космическим целям.Иван Крупнов, Астролог и специалист по восточной философии

Источник: www.allwomens.ru/zen