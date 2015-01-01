Как правильно носить белое платье осенью, чтобы выглядеть по-королевски роскошно

Хит осени 2018 – белое платье, которое пришло на смену маленькому черному от Coco Chanel. Самые стильные модели длиною в пол и миди из шелка и тонкой шерсти.Новости с FW 2018/19На осенне-зимнем показе 2018/19 креативный директор Диор Maria Grazia Chiuri показала женственное прозрачное платье в сочетании с хипстерскими аксессуарами. Бельгиец Dries Van Noten разбавил белоснежный силуэт вставкой из зеленой бахромы, а в коллекциях J.W.Anderson бросаются в глаза банты и сложный крой юбки.Кружева, шелк с тюлем и обязательно вышивка присутствуют в платьях знаменитостей, которые выходят на красную дорожку. Шерил Коул, Пас Вега, Кэрри Андервуд выглядят ангелами в элегантных платьях в пол. Белый, как и черный цвет, стал классикой в моде, которую выбирают почти все звезды.С чем сочетатьПлатье белоснежного цвета как безупречный холст. Оно одинаково красиво смотрится на пляже с босоножками или элегантными лодочками и броскими аксессуарами на коктейльной вечеринке. Попробуйте ультрамодные «уродливые» кроссовки или трендовый каблучок-рюмочка. Все будет выглядеть роскошно.Комбинировать белые платья можно со скромными выдержанными аксессуарами, тогда выйдет минималистичный образ, или использовать неожиданные акценты, которые освежат аутфит.Если чисто белый не подходит, можно сделать выбор в пользу молочного цвета. Конечно, total white всегда будет актуален, но можно поэкспериментировать с еще одним трендом. Это чисто белый наряд, разбавленный контрастными аксессуарами. Главное правило – не больше 2-3 цветов в одном аутфите.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen