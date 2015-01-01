Как правильно носить белое платье осенью, чтобы выглядеть по-королевски роскошно
Хит осени 2018 – белое платье, которое пришло на смену маленькому черному от Coco Chanel. Самые стильные модели длиною в пол и миди из шелка и тонкой шерсти.
Новости с FW 2018/19
На осенне-зимнем показе 2018/19 креативный директор Диор Maria Grazia Chiuri показала женственное прозрачное платье в сочетании с хипстерскими аксессуарами. Бельгиец Dries Van Noten разбавил белоснежный силуэт вставкой из зеленой бахромы, а в коллекциях J.W.Anderson бросаются в глаза банты и сложный крой юбки.
Кружева, шелк с тюлем и обязательно вышивка присутствуют в платьях знаменитостей, которые выходят на красную дорожку. Шерил Коул, Пас Вега, Кэрри Андервуд выглядят ангелами в элегантных платьях в пол. Белый, как и черный цвет, стал классикой в моде, которую выбирают почти все звезды.
С чем сочетать
Платье белоснежного цвета как безупречный холст. Оно одинаково красиво смотрится на пляже с босоножками или элегантными лодочками и броскими аксессуарами на коктейльной вечеринке. Попробуйте ультрамодные «уродливые» кроссовки или трендовый каблучок-рюмочка. Все будет выглядеть роскошно.
Комбинировать белые платья можно со скромными выдержанными аксессуарами, тогда выйдет минималистичный образ, или использовать неожиданные акценты, которые освежат аутфит.
Если чисто белый не подходит, можно сделать выбор в пользу молочного цвета. Конечно, total white всегда будет актуален, но можно поэкспериментировать с еще одним трендом. Это чисто белый наряд, разбавленный контрастными аксессуарами. Главное правило – не больше 2-3 цветов в одном аутфите.
Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru
Источник: www.allwomens.ru/zen