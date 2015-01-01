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«Кто-то тут явно лишний»: старший сын Рудковской высказался о Гном Гномыче

Andre
«Кто-то тут явно лишний»: старший сын Рудковской высказался о Гном Гномыче
У младшего сына Яны Рудковской есть собственная страничка в соцсетях. Мальчик ежедневно проводит по несколько часов на тяжёлых тренировках, выступает на льду, снимается для модных глянцев. Неулыбчивого Сашу Плющенко жалеет весь интернет: большинство комментаторов уверены, что малыша лишили счастливого детства.

instagram.com/gnomgnomych

В инстаграм Яны Рудковской сложно отыскать фотографии её старших детей — приёмного Андрея и родного Николая Батуриных. Подростки предпочитают оставаться в тени. Зато в блоге Рудковской десятки фото и видео с Гном Гномычем. Не удивительно, что фолловеры считают, что бизнес-леди не участвует в жизни старших сыновей.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Не так давно Николай Батурин стал появляться в соцсетях. Молодой человек решил строить музыкальную карьеру, поэтому время от времени публикует новые посты в Instagram.

instagram.com/n_baturin

Сегодняшнее фото в блоге старшего сына Рудковской вызвало ажиотаж. На снимке запечатлен сам Николай вместе с Яной Рудковской и Гном Гномычем.

Старшему сыну Яны Рудковской предложили обратиться к психологу

Непросто приходится старшим детям в семье: всё внимание достаётся малышам, а требования к подросткам только возрастают. Похоже, семья Рудковской не стала исключением.

На новом фото, которое разместил у себя в микроблоге Николай Батурин, Яна Рудковская нежно смотрит на младшего сына и держит его за руки. А вот Николай сидит один в стороне. Снимок молодой человек подписал:

кто-то тут явно лишний

instagram.com/n_baturin

И уже дальше в обсуждениях Николай Батурин уточнил, что лишним считает… своего младшего брата:

 

instagram.com/n_baturin

Фолловеры Батурина тут же принялись выдвигать свои версии событий. По мнению одного из комментаторов, всё дело в том, что Гном Гномыч стал выгодным бизнес-проектом. Такое мнение понравилось Николаю Батурину:

 

instagram.com/n_baturin

Несмотря на обилие чёрного юмора в обсуждениях фотографии, часть подписчиков переживает за душевное состояние 16-летнего подростка:

_tanusha_la поэтому, наверное,на странице Яны так мало фото со старшим сыном.Думаю,что мальчику очень обидно,чувствует себя каким-то брошенным ребенком наверное.Его надпись-это крик о помощи,ему нужно внимание матери. karaseva_anna78 Старшего срочно к психологу!!!

Словно в подтверждение слов старшего сына, на своей страничке Яна Рудковская опубликовала аналогичный снимок, но только с Сашей Плющенко. Совпадение?...

 

instagram.com/rudkovskayaofficial

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Источник: www.allwomens.ru/zen

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