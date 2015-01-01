«Кто-то тут явно лишний»: старший сын Рудковской высказался о Гном Гномыче

У младшего сына Яны Рудковской есть собственная страничка в соцсетях. Мальчик ежедневно проводит по несколько часов на тяжёлых тренировках, выступает на льду, снимается для модных глянцев. Неулыбчивого Сашу Плющенко жалеет весь интернет: большинство комментаторов уверены, что малыша лишили счастливого детства.instagram.com/gnomgnomychВ инстаграм Яны Рудковской сложно отыскать фотографии её старших детей — приёмного Андрея и родного Николая Батуриных. Подростки предпочитают оставаться в тени. Зато в блоге Рудковской десятки фото и видео с Гном Гномычем. Не удивительно, что фолловеры считают, что бизнес-леди не участвует в жизни старших сыновей.instagram.com/rudkovskayaofficialНе так давно Николай Батурин стал появляться в соцсетях. Молодой человек решил строить музыкальную карьеру, поэтому время от времени публикует новые посты в Instagram.instagram.com/n_baturinСегодняшнее фото в блоге старшего сына Рудковской вызвало ажиотаж. На снимке запечатлен сам Николай вместе с Яной Рудковской и Гном Гномычем.Старшему сыну Яны Рудковской предложили обратиться к психологуНепросто приходится старшим детям в семье: всё внимание достаётся малышам, а требования к подросткам только возрастают. Похоже, семья Рудковской не стала исключением.На новом фото, которое разместил у себя в микроблоге Николай Батурин, Яна Рудковская нежно смотрит на младшего сына и держит его за руки. А вот Николай сидит один в стороне. Снимок молодой человек подписал:кто-то тут явно лишнийinstagram.com/n_baturinИ уже дальше в обсуждениях Николай Батурин уточнил, что лишним считает… своего младшего брата:instagram.com/n_baturinФолловеры Батурина тут же принялись выдвигать свои версии событий. По мнению одного из комментаторов, всё дело в том, что Гном Гномыч стал выгодным бизнес-проектом. Такое мнение понравилось Николаю Батурину:instagram.com/n_baturinНесмотря на обилие чёрного юмора в обсуждениях фотографии, часть подписчиков переживает за душевное состояние 16-летнего подростка:_tanusha_la поэтому, наверное,на странице Яны так мало фото со старшим сыном.Думаю,что мальчику очень обидно,чувствует себя каким-то брошенным ребенком наверное.Его надпись-это крик о помощи,ему нужно внимание матери. karaseva_anna78 Старшего срочно к психологу!!!Словно в подтверждение слов старшего сына, на своей страничке Яна Рудковская опубликовала аналогичный снимок, но только с Сашей Плющенко. Совпадение?...instagram.com/rudkovskayaofficialПодписчики Агаты Муцениеце больше не сомневаются, на кого похожа дочь ПрилучногоУ звёзд «Закрытой школы» Агаты Муцениеце и Павла Прилучного двое детей — 5-летний Тимофей и 2-летняя Мия. Супруги любят проводить время с детьми и регулярно размещают совместные фотографии в своих микроблогах. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen