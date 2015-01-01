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Карина Мишулина хочет родить сына, чтобы выполнить завещание отца

Andre
Карина Мишулина хочет родить сына, чтобы выполнить завещание отца
Имя Карины Мишулиной сегодня на слуху. Несмотря на отсутствие значимых ролей в кино и на театральной сцене, дочь Спартака Мишулина стала популярнее многих именитых артистов. Дело здесь, конечно, в скандальной истории с внебрачным сыном Мишулина. Теперь дочь знаменитого артиста — звезда скандальных телешоу и гостья всевозможных презентаций.

instagram.com/karinamishulina

Даже после нескольких экспертиз ДНК Карина Мишулина отказывается признавать Тимура Еремеева единокровным братом. 38-летняя актриса по прежнему пытается уверить всех, кого интересуют последние новости, связанные с этой скандальной историей, что Еремеев — мошенник. Карина не упускает случая подчеркнуть, что Тимур не имеет отношения к её знаменитому отцу.

instagram.com/karinamishulina

Фолловеры напомнили Карине Еремеевой, что у неё есть ещё родственники по отцу

На днях в Инстаграм Карины Мишулиной появились редкие архивные фото со Спартаком Васильевичем. В комментарии к снимкам актриса обратилась к покойному отцу с трогательной речью о силе воли и справедливости:

Именно ты воспитал меня такой, какая я есть. Именно ты вложил в меня дух справедливости, правды и научил, что такое честь и достоинство! … Люди становятся другими. Наверное хорошо, что ты этого не видишь. Твое справедливое сердце этого бы не выдержало((

instagram.com/karinamishulina

Фолловеры оставили в комментариях немало слов поддержки, однако кое-кто из подписчиков упомянул и о втором ребёнке знаменитого артиста:

elenabaranova6361 И за сына ему спасибо! Талантливый актёр!

Карина поспешила указать подписчице, что Еремеев — самозванец, а также добавила, что вскоре сама родит сына: 

karinamishulina @elenabaranova6361 Сына, к сожалению, у него не было. Хотя он мечтал о нем) но внук будет . Он это завещал мне)

instagram.com/karinamishulina

Тем не менее, подписчики не сдавались:

ti.mur2925 Как, оказалось сын есть, и не один. И внук есть cherniakiuliia9 Карина извините,но как же мнение известных актрис и актеров, которые много чего подтверждают... Пишут что якобы Селезнева звонила Добровинскому и каялась что не сказала вам правду что знала...

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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