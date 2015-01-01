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Альфонсы: Мужчины каких знаков зодиака предпочитают жить за счет женщины

Andre
Альфонсы: Мужчины каких знаков зодиака предпочитают жить за счет женщины
Слабости есть у каждого мужчины. У кого-то они проявляются в виде грубых манер, а у кого-то - в виде желания жить за счет партнера. Последний случай является критическим, поскольку сильный пол априори не должен позволять себе такого. Его удел - быть надежной поддержкой и опорой. Однако на практике случается разное: инфантильные мужчинки становятся домохозяйками, а женщины зачем-то играют роль мамочек. Альфонсы могут быть великолепными любовниками, хорошими друзьями, но абсолютно бездарными и беспомощными добытчиками.

Великий обжора

Мужчин называют великими, когда они добиваются чего-то стоящего в выбранной области. За это они удостаиваются почестей, а также получают материальное вознаграждение. Однако многим Тельцам не хочется прикладывать никаких усилий. Представители знака хотят без труда получить свою долю. Их можно назвать профессиональными потребителями: отказывать себе в чем-либо они просто не умеют. Их охватывает вожделение не столько при виде привлекательной женщины, сколько при столкновении с обилием красивых товаров в магазине. А еще это первосортные обжоры. Они готовы перепробовать все меню в полюбившемся ресторане. И ничего, что мужское крепкое тело становится рыхлым. Тельцам абсолютно наплевать на общественное мнение по этому поводу. К тому же они слишком ленивы, чтобы заставить себя пойти в тренажерный зал. Но хуже всего то, что им наплевать и на равновесие в паре. Они с легкой совестью отправятся в ресторан, даже если у женщины будут проблемы с деньгами. Логика их в этот момент такова: если женщине приходится экономить, то ресурсы у нее еще есть. При этом они мнят себя исключительными личностями, которые должны одеваться лишь в брендовых магазинах. На ширпотреб неизвестного производства эти альфонсы не согласны. Критической точки достигает и жадность Тельцов. Мужчины, привыкшие жить за счет женщины, в какой-то момент перестают делать "любимой" подарки. Накануне знаменательных праздников они бесследно исчезают. Если же им приходится что-то дарить, то они потом еще целый год про свою жертву вспоминают. Простой благодарностью ограничиться не получится: пока не "окупят" свой жалкий букетик в десятикратном размере, они не успокоятся.

Закомплексованный подросток

Если женщине попался партнер-Весы, то здесь есть два варианта. Либо он преодолел свои психологические барьеры и стал взрослым человеком, либо так и остался неуверенным в себе подростком. Последний случай является критическим, поскольку часто становится причиной появления на сцене альфонса. И ладно бы еще он был хорошим парнем, с массой всяческих достоинств. Так нет - у этого мужчины наблюдаются сплошные комплексы. Ревнивый нытик будет ходить по пятам за состоятельной женщиной, чтобы она решила за него все проблемы. Рассчиталась с долгами, заплатила за ужин, выслушала всю лживую браваду. Также Весы умеют мастерски подстраиваться под привычный ритм жизни женщины: они обзаводятся теми же хобби (даже если они женские по своей сути!), посещают те же косметологические салоны и т.д. Любоваться собой эти манерные мальчики могут бесконечно. Внутренние комплексы их внешность, к сожалению, не отражает. Поэтому женщины часто становятся жертвами кого-то другого - совершенно несоответствующего тому образу, который они изначально себе представляли. Весы могут быть предельно романтичными (все-таки ими руководит сама Венера), однако одной лишь нежностью сытым не будешь. Иногда хочется почувствовать крепкое мужское плечо, увидеть альфа-самца в деле. Но от психованного и безответственного ребенка этого едва ли дождешься. Этот мужчина скорее вынесет весь мозг, чем примет хоть одно смелое решение. Мужественность у них просто не выросла.

Загадка природы

Тотальное разочарование - это когда мужчина "ни рыба, ни мясо". То есть, вроде бы и мускулистые Рыбы по гороскопу, но по факту безвольные слизни. Брутальный вид некоторых представителей знака не должен вводить в заблуждение. Выносливости, упорства и целеустремленности там нет и в помине. Типично мужские качества потерялись где-то в дороге. Слабовольные Рыбы больше всего на свете хотят, чтобы кто-то принимал всю ответственность за их решения. Платил за их выбор в ресторане, решал конфликты на работе и т.д. Поэтому многие представители созвездия находят идеальный выход в жизни альфонса. Они получают доступ к ресурсам, не прилагая для этого серьезных усилий. И это абсолютно их устраивает. Никаких комплексов по этому поводу мужчины-Рыбы не испытывают. Они оправдывают свое бездействие тяжелым детством, психологическими травмами, неземной любовью, да чем угодно. Лишь бы не работать и не подвергаться стрессу. Им даже нравится их роль субтильного мужчины, заведомо проигрывающего на фоне всех остальных представителей сильного пола. Они находят в ней какое-то извращенное очарование. И могут убедить в этом любую состоятельную женщину, если она чуть дольше обычного задержит на них свое внимание...

Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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