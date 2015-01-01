«Ни носа, ни рта»: Юлия Началова переусердствовала с фотошопом

Современные программы для смартфонов позволяют преобразиться на фото за пять секунд. Короткие ноги вытягиваются до любых размеров, талия становится осиной, а грудь — пышной и соблазнительной. И, конечно, теперь ни одна морщинка не испортит лица: благодаря фотошопу можно легко выровнять даже самую проблемную кожу.Звёзды, которые постоянно находятся под пристальным вниманием и преданных поклонников, и хейтеров, с энтузиазмом приняли возможности фоторедакторов. Многие знаменитости теперь «грешат» фотошопом. При этом кто-то умеренно редактирует снимки, чтобы всё выглядело естественно. А кто-то, дорвавшись до «волшебной программы», не знает меры.Юлию Началову высмеяли за желание обмануть подписчиков при помощи фотошопаВ Инстаграм Юлии Началовой, похоже, не осталось ни одного снимка, который бы певица не прогнала через фотошоп. Артистка регулярно «размывает» морщины и деффекты кожи, из-за чего певицу иногда сложно узнать.instagram.com/julianachalovaНа днях Юлия Началова разместила в Инстаграме новое фото с подругой. При этом артистка так старалась сделать своё лицо привлекательным, что практически удалила собственный нос.instagram.com/julianachalovaФолловеры высмеяли Началову, которая не знает меры в фотошопе:sedova5660 Пипец ни носа ни рта все загладила....каучуковые лица😁😁😁 krisli1986 А почему так лица зафотошопили )))аж расплылись все lizaserg222 Красивая же! Зачем фотошопить так, что от носа ничего не остаётся? maxborushevskiy Юля, что это за откровенный фотошоп?)))))) по быстрому)))))) stronzetta_julia Неужели вы обе так ужасно выглядели, что пришлось вот так вот чрезмерно лица ретушировать??? 😄😄😄 boris_me8 Как хорошо размыли фотошопом лица ))) даже симпатичной телочке с лева, надо было только себе 😂😂😂😂😂🐸 ladamitina А где нос? vikaikab Вот это фотошоп, сама на себя не похожаИнтересно, что Юлия Началова общаясь в поклонниками в обсуждениях, проигнорировала вопросы по поводу неудачного фотошопа и не стала удалять снимок.Яна Поплавсквая дала отпор критикам своей внешностиНа днях актриса разместила несколько снимков, на которых она выглядит старше своих лет. Новый образ Яны Поплавской у многих её поклонников вызвал ассоциации с классической чиновницей или начальницей. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen