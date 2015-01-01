«Ни носа, ни рта»: Юлия Началова переусердствовала с фотошопом
Современные программы для смартфонов позволяют преобразиться на фото за пять секунд. Короткие ноги вытягиваются до любых размеров, талия становится осиной, а грудь — пышной и соблазнительной. И, конечно, теперь ни одна морщинка не испортит лица: благодаря фотошопу можно легко выровнять даже самую проблемную кожу.
Звёзды, которые постоянно находятся под пристальным вниманием и преданных поклонников, и хейтеров, с энтузиазмом приняли возможности фоторедакторов. Многие знаменитости теперь «грешат» фотошопом. При этом кто-то умеренно редактирует снимки, чтобы всё выглядело естественно. А кто-то, дорвавшись до «волшебной программы», не знает меры.
Юлию Началову высмеяли за желание обмануть подписчиков при помощи фотошопа
В Инстаграм Юлии Началовой, похоже, не осталось ни одного снимка, который бы певица не прогнала через фотошоп. Артистка регулярно «размывает» морщины и деффекты кожи, из-за чего певицу иногда сложно узнать.
instagram.com/julianachalova
На днях Юлия Началова разместила в Инстаграме новое фото с подругой. При этом артистка так старалась сделать своё лицо привлекательным, что практически удалила собственный нос.
instagram.com/julianachalova
Фолловеры высмеяли Началову, которая не знает меры в фотошопе:
sedova5660 Пипец ни носа ни рта все загладила....каучуковые лица😁😁😁 krisli1986 А почему так лица зафотошопили )))аж расплылись все lizaserg222 Красивая же! Зачем фотошопить так, что от носа ничего не остаётся? maxborushevskiy Юля, что это за откровенный фотошоп?)))))) по быстрому)))))) stronzetta_julia Неужели вы обе так ужасно выглядели, что пришлось вот так вот чрезмерно лица ретушировать??? 😄😄😄 boris_me8 Как хорошо размыли фотошопом лица ))) даже симпатичной телочке с лева, надо было только себе 😂😂😂😂😂🐸 ladamitina А где нос? vikaikab Вот это фотошоп, сама на себя не похожа
Интересно, что Юлия Началова общаясь в поклонниками в обсуждениях, проигнорировала вопросы по поводу неудачного фотошопа и не стала удалять снимок.
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Источник: www.allwomens.ru/zen