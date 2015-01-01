Как впустить изменения в свою жизнь.

Если вы хотите что-то кардинально изменить в своей жизни, добавить спорт, завести собаку, переехать на новое место жительства, то чтобы все прошло гладко не стоит с этим торопиться.

Существуют определенные стадии, пройдя через которые все получится легко, безболезненно, приятно и главное - надолго.

Знание - сила.

Первый этап это изучение материала, читайте много о том что вы хотите сделать. Например узнать что роял канин это лучший корм для собаки, suunto лучшие беговые часы, а жить в доме намного лучше чем в квартире. Подпитывайте себя этими знаниями, узнавайте у знакомых о том что вы хотите, ищите положительные моменты.

Мне это нравится.

Постепенно ищите способы впустить изменения в свою жизнь, узнайте где находится ближайший от вас беговой клуб, начните покупать одежду для тренировок которая вам нравится и в которой будет очень приятно тренироваться. Новая и красивая спортивная одежда и гаджеты, очень часто являются очень сильной мотивацией для занятия спортом в плохую погоду например. Начните с длительных прогулок, попробуйте немного пробежаться, по минуте, не больше. Установите себе на телефон приложение для пробежки, календарь для собаководов или карту нового места жительства.

Узнайте где продают лучший роял канин, например здесь https://zooparadise.com.ua/taxonomy/term/1129, погуляйте с соседской собакой, поиграйте с ней.

Если вы решаете переехать, то попробуйте снять дом недалеко от того который вы хотите купить, проверить насколько легко вам будет добираться до работы, магазина, развлечений. Ведь одно дело просто приехать и посмотреть, а совсем другое - пожить в новых условиях. Если это переезд в другую страну, съездите туда на несколько месяцев, попробуйте поговорить на новом для вас языке, это очень важно.

Полюби свой новый образ жизни

Сделать главный шаг, приобрести, обменять или начать, для каждого он свой, и начать наслаждаться этим. Наслаждаться своим новым местом жительства любя его больше чем прежнее. С радостью идти на тренировку или на прогулку с любимым питомцем. Получать наслаждение от всего что происходит нового с тобой.

Живи своими изменениями

Принимай изменения в своей жизни и пойми, что бег через день, правильное питание это не просто увлечение, это твоя новая жизнь. Заведя один раз питомца ты поймешь что это теперь твоя жизнь, и по-другому очень скучно. Переехав жить подальше от шумного города, ты поймешь что это и есть настоящая жизнь.

Только пройдя через все эти этапы, что-то новое в твоей жизни прочно и безболезненно станет навсегда ТВОИМ.