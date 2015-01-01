Проведение стерилизации кошек и собак
Если хозяин не планирует разводить животных, то делается стерилизация кошек и собак для того, чтобы сохранить здоровье питомцев. Операция проводится под общим наркозом. Спустя несколько дней должны сниматься швы, это делает ветеринар, который оперировал животное. После хирургического вмешательства питомцу следует уделить внимание и окружить заботой.
Как проводится стерилизация?
Стерилизация кошек и собак – это оперативное вмешательство, при котором перевязывают маточные трубы или семявыводящие каналы. Такая процедура помогает устранить репродуктивную функцию, а половое влечение остается.
Если захотелось полностью решить проблему, то лучше всего сделать кастрацию кошек, собак. При такой процедуре ветеринар удалит яички или яичники питомцу. Перед хирургическим вмешательством делают наркоз. После этого выполняется надрез, через него происходит удаление яичек или яичников.
Кастрация собак и кошек не только поможет лишить животное детородной функции, но и уберет влечение полового характера. Операция помогает полностью избавиться от течки и лишнего внимания кобелей.
Преимущества процедуры
Если стерилизовать собаку или кошку, то хозяин получит массу преимуществ. У молодых животных процедура делается по желанию хозяина или по надобности.
Существуют следующие плюсы:
- Становится меньше агрессии, и это не зависит от пола животного. Кастрированные питомцы намного спокойнее, чем не прооперированные собаки и кошки. Не стоит думать, что животное станет пассивным, это не так. Скорее всего питомец станет игривее и будет вести себя, как щеночек.
- Животные, которых не кастрировали, могут пытаться постоянно убегать из дома на улицу. Если питомец стерилизован, то можно об этом не переживать, ведь самка не принесет потомства, которое нагуляла.
- Кастрированные коты и собаки редко начинают драться с самцами, поэтому снижается риск получить травмы.
- Стерилизация помогает снизить риск развития раковых новообразований у питомца. Если животное кастрировано, то, соответственно, будет меньше болеть и дольше жить.
- Если стерилизовать кота, то можно навсегда забыть о кошачьих метках и о запахе. Нужно знать, что ругать питомца за это бессмысленно. Кот не понимает, зачем он это делает, так как его заставляет природа.
Стерилизация длится у кошек примерно 20-40 минут, а у собак не больше часа. После наркоза животное будет отходить около суток. Самое главное, это найти хорошего специалиста, который выполнит хирургическое вмешательство.