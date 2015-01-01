Как перестать бояться старости и успешно с ней встретиться
«Полное избавление от морщин!» - транслируют рекламные слоганы в женских журналах и на интернет-порталах. Обычно какая-то часть в женской натуре скептически усмехается, но другая при этом уже готова бежать стремглав за восхитительным «инновационным» продуктом. Какая ипостась победит – зависит от искусства рекламщиков. Эти ребята отнюдь не глупы и прекрасно знают женскую психологию. Какой даме не хочется быть вечной девочкой? Именно эту мечту продают в качественной продающей статье или ролике, обволакивая мысль красивыми слоганами и приводя логичные доводы. Обычно фотографии и видео, на которых изображены изменения, а также восторженные отзывы бьют в самое сердце. В итоге тысячи женщин покупают кремы, мази, препараты и приспособления, которые далеко не всегда нужны, эффективны и подходят им, а владельцы бизнеса пополняют кошельки.
Так ли страшны возрастные изменения? Почему люди боятся терять красоту?
Стоит посмотреть правде в глаза и уяснить, что старение кожи, появление морщин и возрастные изменения в организме – вещи неизбежные. Когда женщины и мужчины боятся принять старение своего тела, это значит, что они себя не принимают в принципе. Руководящие этими людьми комплексы очень помогают владельцам производственных предприятий и их пиар-агентам.
Как выглядеть красиво и достойно в любом возрасте
Все хорошо в меру и к месту. Вряд ли кому-либо удастся сотворить чудо и превратиться в 17-летнюю девчонку в преклонном возрасте. Дамы, которые не осознали этого, выглядят весьма комично: на них всегда одежда не по возрасту, пестрый макияж, они отличаются вульгарным и развязным поведением. Малопривлекательное зрелище, не правда ли? Однако есть женщины из совершенно иной категории. Они не выглядят несовременно. Их внешний вид – нестареющая классика. Впрочем, стили одежды и цветовые решения могут быть разными, это зависит от типа внешности и вкусов носительницы. Можно подобрать лаконичный деловой костюм, а можно облачиться в роскошный авангардный наряд. Главное – уверенность в себе и отточенные, царственные манеры.
Уход за собой и спорт
Здесь работает принцип «чем раньше, тем лучше». Чем раньше женщина начинает следить за лицом и телом, тем меньше проблем ее ожидает в преклонном возрасте. Соответственно, та, которая с юности запустила себя, получит «огромное непаханое поле». Для пожилых людей в Люберцах есть пансионат https://pansionat-lyubertsy.ru/, в котором можно пройти реабилитацию, поправить свое здоровье.
Умственное развитие
Пусть прямая связь между интеллектом и внешностью неочевидна, но умные люди знают, что умственная развитость придает глазам особый блеск. Кроме того, это лучшая профилактика от инфаркта и старческого слабоумия.