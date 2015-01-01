Ультрамодные идеи маникюра в бежевых тонах на короткие и длинные ногти

Маникюр в бежевом цвете может выглядеть нескучным и ярким. Современные тренды нейл-арта неоднократно это доказывают.УзорыНюд универсален своей естественностью и нейтральностью. Оттенок отлично подходит для мономаникюра, так и для нейл-арта с модными рисунками. Примечательно, что беж хорошо гармонирует с ногтями любой формы и длины.База для нестандартного дизайнаБежевые оттенки могут стать отличной основой для френча или креативного узора. Дело в том, что все светлые тона лаков имеют способность визуально укрупнять ноготь, делая его идеальной базой для новых идей.Минималистичные деталиБеспроигрышным и модным в осеннем сезоне станет маникюр с мини деталями. Мелкие кружки разных цветов, квадраты и прочие геометрические формы – все это буде эффектно смотреться на бежевых ногтях.Матовый фон и глянецМожно отойти подальше от узоров и использовать самую простую технику – сочетание разных текстур. И в данном случае это матовое покрытие с глянцем.Негативное пространствоЭто свежая техника нейл-арта, которая уже пришлась по вкусу многим женщинам. Суть в том, что на ногтях оставляют не заполненные лаком участки, которые после покрывают прозрачным финишем.Лунный маникюрОтличная альтернатива обычному френчу. Лунки при этом могут идти любого цвета, быть перевернутыми или заполненными прозрачным лаком.Металлические полосыСветлый беж идет вместо базы, а украсить ноготь можно тонкими полосками разной длины. Маникюр радует свой простотой, несложной техникой, позволяет подчеркнуть стильный внешний вид.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen