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Кармическая любовь: почему она опасна и от нее нужно избавляться?

Andre
Кармическая любовь: почему она опасна и от нее нужно избавляться?
За красивым словосочетанием «кармическая любовь» скрываются непростые отношения двух партнеров. Эта связь приносит им иллюзорное счастье и реальное страдание. Их души уже были знакомы в прошлой жизни, а в нынешнем воплощении вынуждены исправлять старые ошибки и извлекать из них уроки.  В просторечие такое состояние называется «болезненная любовь», и настоящее светлое чувство не имеет с ним ничего общего. Ее появление обусловлено так называемым «кармическим долгом». Под этим термином понимаются любые невыполненные обязательства.  Иными словами, люди в своих прошлых воплощениях нарушили Высшие Законы или задолжали друг другу терпение, прощение, не исполнили клятву.

Эксперты в области кармической психологии уверяют, что такие союзы не несут ничего хорошего для влюбленных. Как бы ни начинались эти отношения, они всегда складываются очень непросто и ведут к плохому финалу. Чтобы определить, являетесь ли вы заложником незримой энергетической привязки, проанализируйте свою личную жизнь.

Признаки кармической любви

Необъяснимое влечение уже на стадии знакомства. В разговоре партнеры могут использовать словосочетания «родство душ», любовь с первого взгляда» и т.д.

Быстрое сближение, скорое принятие решение о браке. Влюбленные игнорируют разумные доводы окружающих о том, что еще слишком рано съезжаться и обручаться. Наоборот, они уверены в своем выборе и всеми способами отстаивают его.

Узнавание друг друга на ранних этапах развития отношений, появление «своих» жестов, знаков и слов.

Наличие эмоциональной зависимости, которая изматывает и приносит мучение. Например, вдали от второй половины человек впадает в апатию или депрессивное состояние. Радость ему приносят только разговоры или встречи с объектов страсти.

Партнеры часто впадают в крайности: то клянутся в вечной любви, то ненавидят друг друга и оскорбляют последними словами. Объяснять свое поведение они могут чем угодно, но внятного ответа никогда не дадут. Такие отношения ярко характеризует связь абьюзера и жертвы.

У людей вообще нет общих точек соприкосновения (разное социальное и материальное положение, диаметрально противоположные интересы), но они все равно вместе.

После каждого расставания чувства вспыхивают с новой силой. Такие «качели» могут тянуться годами.

Разница в возрасте составляет 5, 10, 15, 20, 25, 30 и более лет. В расчет принимаются все числа, кратные 5, поскольку эта цифра в кармической нумерологии символизирует фатум.

Причины появления кармической связи

Душа каждого человека хранит память о предыдущих воплощениях. Когда мы сталкиваемся с человеком, с которым в прошлой жизни пережили сильные эмоции по отношению друг к другу, возникает взаимное притяжение. Целью этой встречи является проработка одной из ситуаций, произошедших ранее:

Пара столкнулась с трудностями, с которым не смогла справиться правильно с точки зрения духовного роста. Примером может служить союз женщины и мужчины с тираническим типом характера. Не вытерпев издевательств, представительница слабого пола находит в себе силы уйти от деспота, но она до конца своей жизни винит себя в том, что неправильно вела себя, сама провоцировала насилие и т.д. В следующем воплощении она вновь столкнется с такой моделью поведения по отношению к себе. Чтобы отработать кармический долг, женщина должна разойтись с мужчиной, но уже без потерь для своей самооценки и ощущения чувства вины. Урок для самого тирана будет состоять в осознании необходимости работы со своей агрессией и желанием подавить другого человека.

Наличие клятв и обетов. Согласно законам Кармы, ни одно обещание не остается без внимания Высших Сил. Так, если влюбленные поклялись быть вместе на веки вечные, в следующей жизни им предстоит пережить череду испытаний, связанных с произнесенными ранее громкими словами (например, они постоянно будут ссориться из-за принципиальных разногласий по вопросам заключения брака и рождения детей). Партнеры должны найти в себе силы прервать эту связь, чтобы освободиться от груза в виде старой клятвы и отдать таким образом кармический долг.

Как избавиться от кармического притяжения?

Для избавления от роковой любви нужна внутренняя сила и желание изменить свою жизнь. Для начала подумайте, какой урок вы должны извлечь из нынешнего эмоционального притяжения. Работайте по следующей схеме:

Вспомните последнюю ситуацию, когда вы испытали самые сильные негативные эмоции по отношению к любимому человеку. Акцентируйте внимание на моментах, вызывающих самую сильную реакцию.

Прокрутите в голове конфликт, но уже с другим сценарием развития, в котором вы ведете себя иначе. Например, произошла ссора из-за вашей ревности. Представьте, что вместо бурного скандала вы проявляете сдержанность и игнорируете провокацию. Ощутите внутреннее спокойствие, постарайтесь почувствовать уверенность в своем партнере.

Через пару дней попытаетесь еще раз детально вспомнить ссору. Если причина ссоры не будет вызывать у вас сильных эмоций, первый урок вами пройден. Продолжая вышеприведенный пример, можно сказать, что вы осознали необходимость вырабатывать в себе доверие ко второй половине.

Таким образом нужно проработать каждый проблемный момент в ваших отношениях.  Постепенно вы избавитесь от неимоверного притяжения, обретете ощущение свободы и независимости от человека, ради которого совсем недавно были готовы пойти на жертвы. После этого вы сможете трезво оценить его поведение (отключив эмоции, которые руководили вами ранее) и осознанно разорвать кармическую связь без негативных последствий для себя.

Рада Черный Эксперт в области духовных практик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Непознанное
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