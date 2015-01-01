Магнитные бури в ноябре 2018: расписание по дням и часам

В предстоящий месяц будут наблюдаться сильные изменения в магнитном поле Земли. Активность со знаком минус начнется 3 ноября. На протяжении нескольких дней у метеозависимого человека будет нестабильным артериальное давление и общее настроение. Возможны серьезные сбои графика сна. Затем последует относительно благоприятный период, который окажется лишь затишьем перед очередной бурей. Возмущение средней силы начнется вновь уже 8 ноября. Пару дней придется терпеть сильные головные боли, контролировать состояние сердечно-сосудистой системы. Возможно обострение заболеваний нервной системы.Следующий этап магнитных вихрей намечается 14 ноября. Особую внимательность в этот период следует проявить тем, кто страдает от заболеваний костной системы. Сердечники также должны быть настороже. Очевидно, что ноябрь не делает для них никаких послаблений, регулярно испытывая здоровье на прочность. Последний осенний месяц решил стать той самой проверкой на прочность для всех метеозависимых людей. Влияние бурь почувствуют даже те, кто раньше отмахивался от любых разговоров об этом. Всем без исключения рекомендуется пить витамины, одеваться по погоде.21 ноября сильные геомагнитные токи вызовут нервозность у людей. Маленькие дети будут вести себя беспокойно, резко реагировать на любые замечания взрослых. Повышенная импульсивность в отношениях последних также может стать причиной ухудшения сна. 25 ноября многие вспомнят о том, что такое бессонница и общий упадок сил. Стоит заранее запастись успокоительными травяными настойками.Затем последует некоторый перерыв, который будет вновь нарушен 29 ноября. Астрологи отмечают, что магнитное напряжение многократно усилится из-за расположения растущей Луны в созвездии Овна. Это может стать причиной сильных конфликтов при разрешении спорных вопросов. Не стоит садиться за руль в этот день, если есть такая возможность.Астролог Николай Холод

Источник: www.allwomens.ru/zen