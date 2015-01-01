Для чего люди врут согласно их знаку зодиака

ОвенОвен использует ложь для сохранения энергии. Этот упрямый и эгоистичный знак всегда занят собственными делами, и ему некогда отвлекаться на просьбы других. Поэтому человек начинает изворачиваться, придумывать мифические оправдания. Ему не хочется грубо отказывать, и он надеется, что от него со временем отстанут. Распознать такую ложь очень легко: в ней, как правило, очень мало логики.ТелецТельцы используют ложь для поддержания своего образа. Классический прием деловых ребят - "я на совещании". Также они порой лгут для того, чтобы вызвать у собеседника сочувствие. Это очень нежный знак, которому нужна ласка. Обаятельных Тельцов легко простить за такую слабость, поскольку взаимностью отвечать они умеют. Только не просите у них денег - придумают такие небылицы, что уши завянут. В долг ребята давать не любят.БлизнецыПодлинные мастера вранья. Начиная практиковаться с самого детства, ребята достигают высшего уровня уже к 30 годам. Это позволяет им неизменно добиваться успеха в жизни, производить "верное" впечатление на нужных людей. Ради материальной выгоды они способны придумать целую историю на сто страниц. При этом Близнецы так увлекаются собственным рассказом, что сами начинают в него верить. Из-за этого распознать ложь представителей знака практически не представляется возможным.РакОдни из самых честных ребят в зодиаке. Им претит использование лжи в корыстных интересах. Они могут солгать лишь во благо. Например, рассказать ребенку красивую сказку о путешествии героя, когда конкретный человек на самом деле умер. Со взрослыми людьми такой номер не проходит, и потому Раки часто напрочь забывают про навык вранья. А если даже и пытаются солгать кому-то, то тут же краснеют и выдают себя.ЛевЛьвы не уступают Близнецам по части вымысла. Они всегда готовы приукрасить собственную жизнь в глазах окружающих, представить себя в роли героя. Поэтому их ложь изобилует вкусными деталями, пикантными подробностями и т.д. Раскусить Льва в его присутствии не представляется возможным: гордая кошка скорее убьет обвинителя, чем позволит замарать свою царскую репутацию. Поэтому приходится играть по львиным правилам...ДеваНе умеют Девы лгать, хоть ты тресни. Считают это атавизмом, грязной скверной. Их добросовестные сердца требуют предельной искренности и откровенности. Любые попытки соврать часто заканчиваются провалом. Хотя представители сильного пыла все же используют этот навык, чтобы скрыть свои очевидные слабости. Однако блага им это никогда не приносит.ВесыВесы способны быть искусными дипломатами, политиками. То есть, там - где нужно изловчиться, соврать всем во благо. В быту же они терпят неудачу за неудачей, пытаясь провести близких вокруг носа. Их грустные глаза мгновенно выдают душевное расстройство, несмотря на миллион отговорок. Случай Весов отягощается также тем, что ради внутреннего равновесия они лгут сами себе, до последнего игнорируют важные факты.СкорпионСкорпионы в какой-то момент становятся заложниками собственного образа. Им может быть уже и не хочется играть на публику, однако личный бренд того требует. Вот и лгут ребята часто в ущерб самим себе. Однако настоящие мастера используют ложь для обогащения. Их не сдерживают никакие моральные принципы. Разоблачить Скорпионов тяжело: ребята могут даже воплотить свой обман в реальность, только чтобы их не раскусили.СтрелецСтрельцы небрежно относятся к словам. Они умеют торговаться, скандалить, врать ради сиюминутной выгоды. Однако уже спустя пять минут они готовы отказаться от своих речей, если появляется угроза наказания. Вранье в руках Стрельцов выступает как игрушка: это может быть весело, но очень быстро надоедает. Поэтому они используют его редко, по каким-то пустякам.КозерогКозерог способен пойти на ложь из-за своего тщеславия. Человеку нравится пускать пыль в глаза, казаться кем-то большим, чем он есть на самом деле. Ребята с легкостью сулят своим партнерам золотые горы и безоблачное будущее. При этом сильно возбуждаются, краснеют. Но не от стыда, а от масштаба новой цели.ВодолейВодолеи не столько лгут, сколько недоговаривают. Они привыкли вести скрытный образ жизни, мало доверять другим людям. О себе предпочитают вообще не говорить. Могут в самых неподходящий момент "заболеть", чтобы от них все отстали. Особенно часто это случается на работе. При этом ребята обладают врожденным детектором лжи, и способны раскусить любого другого. Они перестают уважать человека, если ловят его на вранье. Поэтому и себе стараются не позволять ничего подобного.РыбыРыбы обожают фантазировать. Им нравится убеждать окружающих в красоте выдуманного мира. Если же готовых слушать их россказни мало, то они и поклонников себе готовы выдумать. Все это Рыбы делают, чтобы оставаться на плаву в обществе. Им хочется быть причастными к социальному успеху, актуальным трендам. В таких случаях умные собеседники часто испытывают жалость к малодушным Рыбам, и всячески их поддерживают.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen