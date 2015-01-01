Почему Бог не наказывает плохих людей: 4 точки зрения

Часто мы становимся свидетелями того, как доброго и отзывчивого человека постоянно преследуют беды, а отъявленные грешники продолжают наслаждаться жизнью. Возникает закономерный вопрос: «Почему Бог не наказывает плохих людей?».Перед тем как ответить на него, нужно понять, что верующие не застрахованы от бед и несчастий. Библия никому не обещает благополучной жизни, лишенной испытаний. Человек, который обращается к религии, имея корыстный мотив, в корне заблуждается. Даже если он будет соблюдать все законы Божьи, усердно молиться и регулярно совершать пожертвования, это не защитит его земное существование от невзгод. В одном из нравственно-аскетических творений сказано: «скорби и искушения полезны человеку», и Господь посылает их нам, «чтобы научить нас, что желающему спастись невозможно прожить без скорбей и искушений» (деян. 14.22). Таким образом, христианская вера не имеет противоречий в части мирского существования православных людей, поскольку она не гарантирует им отсутствие страданий. Нам лишь обещано спасение через прохождение каждого ниспосланного испытания.4 точки зрения о безнаказанности нечестивцевВернемся к основному вопросу о безнаказанности плохих людей. Как ни странно, определенного ответа на него нет, но священнослужители дают пояснения, опираясь на Святое писание:Старец Паисий Святогорец был приверженцем версии, что Бог оставляет всех грешников жить для того, чтобы они имели возможность покаяться. Когда же они предстанут перед Господом на Страшном Суде, то у них уже не будет шансов оправдать себя и переступить ворота Рая.Похожего мнения придерживался и игумен Никон, добавляя также, что Бог одинаково жалеет всех, ведь терпение его не знает границ. Однако после смерти всем воздастся по заслугам.Некоторые служители церкви говорят, что и на этом свете грешники получают воздаяние, но это не всегда видно окружающим. Например, за свои злодеяния нечестивцы расплачиваются собственным здоровьем, большими потерями, одиночеством и т.д.Наконец, существует еще одна интересная версия на этот счет. Согласно ей, Бог не наказывает плохих людей, потому что ограждает праведников от возможности позлорадствовать. Получение удовольствия от чужого горя также является грехом.Теолог Платон Северов Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen