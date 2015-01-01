Модные прически и укладки сезона осень-зима 2018/19: Подборка последних трендов
Большинство причесок и укладок, популярных в этом сезоне, вызывают ностальгию по 60-м, 80-м и 90-м годам.
Заколки и зажимы
Выбирайте симметричные зажимы как в шоу Dolce & Gabbana или большие заколки с камнями или со стразами как у Toga. И об укладке можно не беспокоиться.
Вчерашние локоны
Самая трендовая укладка выглядит так, как будто она была сделана вчера. Небрежный шик стал самым популярным выбором для дизайнеров Etro, Fendi и Alexander Wang.
Эстетика 60-х
Неоновые парики с челкой от Jeremy Scott, прическа в стиле Жаклин Кеннеди с легкой подачи Moschino и мелкие кудряшки юной Сони Рикель (Sonia Rykiel) – это мода 60-х, которая снова становится популярной.
Привет из 80-х
Гладкий яркий боб Marc Jacobs, пышные волосы, уложенные на одну сторону с шоу Anna Sui, широкая кожаная лента от Tom Ford – все это было в тренде в 80-х.
Просто чистые волосы
Французы считают вымытые волосы уже разновидностью укладки, и этой осенью роскошные блестящие распущенные волосы были замечены на показах у брендов Alberta Ferretti, Ralph Lauren или Christian Dior.
Коса
Тут сразу есть тройка нескучных вариантов. Можно выбрать гладкую косу для длинных волос как с шоу Alexander McQueen, тоненькие косички в общем объеме прически как у Tommy Hilfiger или сразу два жгута, направленные в противоположные стороны, которые заплели моделям Jil Sander.
Крабы и обручи
Крупные крабы для волос, обручи и невидимки – красота из 90-х. Умелыми руками стилистов Alexander Wang, Zadig&Voltaire и Prabal Gurung эти аксессуары стали снова трендовыми.
Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru
Источник: www.allwomens.ru/zen