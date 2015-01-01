Андрей Разин: «В ближайшее время может произойти убийство Алексея Навального»

Самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный всего несколько дней назад вышел из СИЗО. Политик регулярно попадает за решётку, и, надо сказать, чувствует себя там достаточно комфортно. Навальный успевает хорошо отдохнуть, перечитать любимые книги.instagram.com/navalnyБудучи совершенно не опасным для действующей власти, сам Алексей Навальный уверен, что он единственный из оппозиции способен противостоять Кремлю. В то же время политик может оказаться очередной сакральной жертвой, если кому-то в голову придёт устроить громкую политическую провокацию против Путина и его окружения.instagram.com/navalnyТак считает известный продюсер Андрей Разин. Создатель «Ласкового мая» сообщил на днях у себя в Инстаграме, что Навальному угрожает опасность:В ближайшее время может произойти убийство Алексея Навального. Это, скорее всего, будет провокация против действующей власти, считает источник из компетентных органов 😱🙏instagram.com/razin_andrei_lmНавальный срочно покинул Россию: политик боится за свою жизнь?Сегодня в Инстаграм Алексея Навального появилось его фото с семьёй. Дети и жена оппозиционера держат чемоданы — семейство решило уехать из Москвы. В комментариях Навальный сообщил, что улетает в Вену на выставку Брейгеля:Прочитав в сто двадцать восьмой раз «Проходящая сейчас в Вене выставка Брейгеля - событие, случающееся один раз за жизнь человека» и «Такое бывает раз в сто лет», я сказал, что хватит это терпеть и мы тоже должны приобщиться к великому. Каждый член семьи выбрал две картины, о которых он сделает доклад остальным прямо на выставке. Захар сейчас ходит по аэропорту с распечаткой статьи Википедии «Христос и женщина, уличённая в прелюбодеянии».instagram.com/navalnyПодписчики политика пожелали ему хорошо отдохнуть в Вене, а вот Андрей Разин понял, что Навальный опасается за свою жизнь:razin_andrei_lm Навальный прислушался к моему совету и сегодня свалил из России. Я сообщал о готовившемся покушении на его жизнь 😱Александр Овечкин и Анастасия Шубская показали двухмесячного сына, чтобы заработать на рекламеПока поклонники Александра и Анастасии восхищались красивой семьёй и желали здоровья малышу, кое-кто из фолловеров обратил внимание, что герои на фото одеты в вещи популярного бренда. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen