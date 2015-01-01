Что нас ждет в 2019 году: Предсказания Ванги

Феномен Ванги так и не нашел логичного объяснения. К ней приезжали за советом люди не только из всех районов Болгарии, но и со всего света. Пророчества, сделанные в индивидуальном порядке, сбывались с вероятностью более 90%. А вот с глобальными предсказаниями, которые касаются всего человечества и судеб мира, все не однозначно.Высказывания «Балканского Нострадамуса» не всегда точны, а часто просто туманны, имеют иносказательный подтекст. Племянница женщины, Красимира Стоянова, которая записывала прорицания, считает, что расплывчатость формулировок объясняется отсутствием у Ванги необходимого образования. Она просто не могла выразить словами картины, представавшие ее внутреннему взору.Известно несколько случаев, когда предсказания обретали истинный смысл после того, как происходило описанное событие. Самый громкий прецедент связан с фразой о том, что «Курск уйдет под воду». Скрытое значение этого пророчества стало понятным только после того, как затонула одноименная субмарина.Предсказания Ванги и фактор времениИнтересно, что в своих предвидениях слепая женщина никогда не называла точные даты, в лучшем случае намекала, в каком десятилетии что-то произойдет. Она просто перечисляла события, которые, по ее мнению, будут следовать в определенном порядке. Все привязки ко времени сделаны исследователями наследия Ванги. Попытки вычислить нужную дату основываются на косвенных признаках: за ориентир берутся уже свершившиеся события, и таким образом пытаются понять, когда наступит следующее прорицание.Что касается тех пророчеств, которые не сбылись, то они трактуются двояко: либо ошиблась Ванга, либо ее последователи неверно определили дату. Конечно, хочется верить, что предвещание Третьей мировой войны, которая якобы должна была начаться в 2010 г, было ошибочным, и событие, приведшее к опустошению Европы так никогда и не случится.Что нас ждет в 2019-м?Трактовка предсказаний, относящихся, по мнению исследователей к 2019 г. тоже не однозначна.«И повергнет в смятение действие огромной страны»Для расшифровки этой фразы имеется несколько вариантов: один из самых популярных гласит, что США под руководством Трампа начнут проводить агрессивную политику, которая вызовет ответную реакцию и неизбежные военные конфликты. Другая версия касается Китая, который в последнее время выбился в мировые лидеры, и, несомненно, способен удивить неожиданными действиями, тем более что рядом находится такой беспокойный сосед как Северная Корея. В третьем варианте под «огромной страной» подразумевается Россия, имеющая потенциал для развития и укрепления позиций как мирового лидера.«Старый порядок рухнет, а ему на смену придет новый, угодный Богу и человеку»Это изречение Ванга повторяла неоднократно, намекая на конец второго десятилетия нашего века. Возможно, провидица имела в виду, что скоро во всем мире сменится политический режим. Но для этого нужны серьезные предпосылки.Судя по завуалированным словам, для России 2019 г. станет определяющим дальнейшее развитие. Будет создана основа для укрепления и процветания страны. Но этот путь будет тернистым, а цена будущего благополучия настолько высокой, что простой народ испытает много горя.«Каждый будет уверен, что убивает за справедливость. Люди разделятся по признаку веры»Исследователи считают, что это пророчество – прямое указание на обострение конфликта с мусульманскими государствами. Фактически, оно уже начало воплощаться в жизнь: на Ближнем Востоке нарастает конфронтация, а террористы ИГИЛ стали реальной угрозой в мировом масштабе.«Уставшая Земля взбунтуется и много людей погубит»Считается, что это высказывание имеет отношение к 2019 г. В последнее время угрожающе растет число природных катастроф. Только в 2018 году по всему миру прокатилась череда землетрясений, цунами, огненных торнадо, наводнений, извержений вулканов, ураганов. Ученые прогнозируют, что количество катаклизмов будет расти в геометрической прогрессии. Так что предсказание Ванги сбывается у нас на глазах.«Поезда до солнца полетят»При трактовке этого прорицания мнения специалистов разделились. Часть из них считают, что речь идет о транспорте на воздушной подушке, работа над которым успешно ведется в последние годы.Другие придерживаются взгляда, что говорится о прорыве в области космических технологий. Живой пример – исследования, проводимые компаниями Илона Маска, запуск новой ракеты Falcon в сторону Марса.Также есть мнение, что эта фраза относится к широкому внедрению технологий с использованием солнечной энергии.«Человечество избавится от рака. Наступит день, и рак будет закован в железные цепи»Это предсказание имеет шансы сбыться в самом ближайшем будущем: уже в 2018 г. двое ученых получили Нобелевскую премию за открытие нового способа борьбы с онкологией. Вполне возможно, что в 2019 г исследование в этом направлении продолжатся, и рак будет побежден.«Старость уйдет, и люди станут подобны Адамовым детям»По-видимому, здесь говорится о глобальном открытии в медицине, способном остановить старение человеческого организма. О «лекарстве от старости» Ванга говорила неоднократно, например, упоминала, что при его изготовлении будут использованы гормоны черепахи, коня, собаки. «Конь силен, собака вынослива, черепаха долго живет». Хотя, нам скорее нужно надеяться на достижения генной инженерии: уже появлялись сообщения, что генетики выделили «ген старости». Осталось разработать механизм его блокировки, и люди станут такими же долгожителями, как персонажи, упоминаемые в Библии.Изучая наследие Ванги, следует помнить, что она постоянно говорила о том, что в конечном итоге все зависит от людей: последнее слово всегда принадлежит человеку. Только сами люди смогут изменить жизнь к лучшему.

Источник: www.allwomens.ru/zen