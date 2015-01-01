«Кто ребёнка обманул, что она умеет танцевать?!»: подписчики Волочковой раскритиковали её дочь, видео

За Инстаграмом Анастасии Волочковой с интересом следят тысячи интернет-пользователей. Такого веселья нет больше ни в одном блоге знаменитостей. Понимая, что её посты каждый раз бурно обсуждают в сети, Анастасия Волочкова, похоже, специально старается вызвать бурю критики в свой адрес.instagram.com/volochkova_artБывшая балерина Большого театра с необъяснимым упорством публикует в микроблоге фото и видео, которые провоцируют сотни глумливых комментариев. Шпагаты и откровенные купальники чередуются с церковными молитвами, фотографиями с детьми и рекламой.instagram.com/volochkova_artИ подписчики, и даже коллеги балерины уверены, что у неё проблемы с алкоголем. Ну а о любовных связях Анастасии гудит весь интернет.При этом Волочкова уверена, что негативные комментарии ей в Instagram пишут исключительно завистливые неудачники.instagram.com/volochkova_artТанцующая Ариадна Волочкова напомнила фолловерам лосяНе раз подписчики Анастасии Волочковой высказывали свою обеспокоенность обстановкой, в которой растёт единственная дочь артистки, которая с детства вынуждена принимать образ жизни своей матери. Некоторые фолловеры даже призывали компетентные органы лишить Волочкову родительских прав.instagram.com/volochkova_artВ Инстаграм Анастасии Волочковой сейчас всё чаще стали появляться видео, записанные её 13-летней дочерью. Ариадна увлеклась танцами, создала группу и начала записывать собственные танцевальные номера. Однако интернет-пользователи не оценили талантов Ариадны Волочковой. Резкие танцевальные па юной звезды фолловеры её матери раскритиковали в пух и прах. Пользователи интернета считают, что Ариадне лучше не заниматься танцами:instagram.com/volochkova_artВместо того чтобы прислушаться к советам подписчиков, Анастасия Волочкова оставила традиционный комментарий, в котором высмеяла критиков, назвав их «ущербными и недолюбленными»:Просто ржу над вами, ущербными и недолюбленными. ))))) На своих детей посмотрите. Что они умеют.? Ну, Ариша перед нашим особняком может и так поприкалываться над вами ))))))) А вы так смогли бы?)))))Возможно, фолловеры Волочковой действительно не правы, и у Ариадны большой потенциал танцовщицы? Как вы считаете, друзья?Старшему сыну Яны Рудковской предложили обратиться к психологуНа новом фото, которое разместил у себя в микроблоге Николай Батурин, Яна Рудковская нежно смотрит на младшего сына и держит его за руки. А вот Николай сидит один в стороне. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen