в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
10
0
Нравится0

«Кто ребёнка обманул, что она умеет танцевать?!»: подписчики Волочковой раскритиковали её дочь, видео

Andre
«Кто ребёнка обманул, что она умеет танцевать?!»: подписчики Волочковой раскритиковали её дочь, видео
За Инстаграмом Анастасии Волочковой с интересом следят тысячи интернет-пользователей. Такого веселья нет больше ни в одном блоге знаменитостей. Понимая, что её посты каждый раз бурно обсуждают в сети, Анастасия Волочкова, похоже, специально старается вызвать бурю критики в свой адрес.

instagram.com/volochkova_art

Бывшая балерина Большого театра с необъяснимым упорством публикует в микроблоге фото и видео, которые провоцируют сотни глумливых комментариев. Шпагаты и откровенные купальники чередуются с церковными молитвами, фотографиями с детьми и рекламой. 

instagram.com/volochkova_art

И подписчики, и даже коллеги балерины уверены, что у неё проблемы с алкоголем. Ну а о любовных связях Анастасии гудит весь интернет.

При этом Волочкова уверена, что негативные комментарии ей в Instagram пишут исключительно завистливые неудачники.

instagram.com/volochkova_art

Танцующая Ариадна Волочкова напомнила фолловерам лося

Не раз подписчики Анастасии Волочковой высказывали свою обеспокоенность обстановкой, в которой растёт единственная дочь артистки, которая с детства вынуждена принимать образ жизни своей матери. Некоторые фолловеры даже призывали компетентные органы лишить Волочкову родительских прав. 

instagram.com/volochkova_art

В Инстаграм Анастасии Волочковой сейчас всё чаще стали появляться видео, записанные её 13-летней дочерью. Ариадна увлеклась танцами, создала группу и начала записывать собственные танцевальные номера. Однако интернет-пользователи не оценили талантов Ариадны Волочковой. Резкие танцевальные па юной звезды фолловеры её матери раскритиковали в пух и прах. Пользователи интернета считают, что Ариадне лучше не заниматься танцами:

 

instagram.com/volochkova_art

Вместо того чтобы прислушаться к советам подписчиков, Анастасия Волочкова оставила традиционный комментарий, в котором высмеяла критиков, назвав их «ущербными и недолюбленными»:

Просто ржу над вами, ущербными и недолюбленными. ))))) На своих детей посмотрите. Что они умеют.? Ну, Ариша перед нашим особняком может и так поприкалываться над вами ))))))) А вы так смогли бы?)))))

Возможно, фолловеры Волочковой действительно не правы, и у Ариадны большой потенциал танцовщицы? Как вы считаете, друзья?

Старшему сыну Яны Рудковской предложили обратиться к психологу

На новом фото, которое разместил у себя в микроблоге Николай Батурин, Яна Рудковская нежно смотрит на младшего сына и держит его за руки. А вот Николай сидит один в стороне. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
«Допилась!»: пользователи Instagram отреагировали на болезнь Волочковой

«Допилась!»: пользователи Instagram отреагировали на болезнь

Обо всем
Певица Слава обнажила обвисшую грудь на красной дорожке

Певица Слава обнажила обвисшую грудь на красной дорожке

Обо всем
Анастасия Волочкова подарила дочери школу искусств

Анастасия Волочкова подарила дочери школу искусств

Новости
Анастасия Волочкова надела белое платье

Анастасия Волочкова надела белое платье

Новости
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Мама вашей Мамы