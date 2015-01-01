Как проходит беременность и роды в США
Для того чтобы приехать на роды в США, стоит освободить около трех месяцев. Рекомендуется выезжать в Америку на 32-34 неделе беременности. Нужно не забывать, что обязательно следует выделить один месяц, чтобы оформить документы после рождения ребенка. На самом деле, когда девушка приезжает в США на таком сроке, то она не успевает узнать весь процесс родов, которые будет проводить американский доктор.
Почему нужно рожать в Америке?
Существует масса причин, почему нужно планировать беременность в США. Многие девушки хотят родить в Америке.
Существуют следующие преимущества:
- Врачи и акушеры имеют большой опыт в гинекологии. Работники подходят к родам со всей ответственностью, так как не желают остаться без лицензии. Каждый год они проходят тесты по своей профессии. Все врачи подбирают индивидуальный подход к беременным, они очень общительные и дружелюбные. Работники беспокоятся о здоровье пациентов.
- Оборудование во всех американских клиниках только современное. С помощью него каждая беременная получит полную диагностику, чтобы оценить самочувствие матери и плода. Когда девушка вынашивает малыша, то при помощи исследования можно выявить различные патологии у ребенка. Когда происходят роды, то доктора следят за тем, как бьется сердце, и насколько частые схватки.
- Каждая беременная получает комфортные условия нахождения в клинике. Предоставляется индивидуальная палата, которая имеет все удобства. Девушка будет питаться три раза в день, при этом она сама будет выбирать пищу по меню.
- В клиниках Америке родственники и отец могут быть при родах. После того, как малыш рождается, он будет находиться рядом с матерью на постоянной основе. Посещать маму и ребенка разрешается неограниченное количество раз.
- После того, как малыш родился, ему и родителям надевают специальные браслеты. Когда происходит выписка, то они снимаются. Если кто-то захочет вынести ребенка за пределы клиники, то сразу же начнет работать сигнализация.
Если рожать в Америке, то каждая девушка сможет интересно и увлекательно провести время. Молодая мама будет гулять с малышом по незнакомым местам, которые принесут ей положительные эмоции. Такие прогулки помогут снизить риск развития депрессивного состояния после родов. Если малыш появится на свет в США, то у него будет возможность получить гражданство этой страны. В дальнейшем он сможет посетить большое количество стран без виз.