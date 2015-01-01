в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
8
0
Нравится0

Как сделать страшный маникюр на Хэллоуин: идеи с подиумов и из Instagram

Andre
Как сделать страшный маникюр на Хэллоуин: идеи с подиумов и из Instagram
Маникюр ко Дню всех святых – важная часть аутфита, как макияж, наряд, прическа и грим.

Черный лак

Оттенок уместен с любым дизайном. Можно накрасить ногти в черно-красную гамму, сделать омбре или вампирский маникюр с кровавыми подтеками. Принты – черепа, призраки, паутина.

Эффектно будут смотреться и длинные ногти с перфорированными отверстиями, как на показе Gareth Pugh осень-зима 2018-2019. Вся коллекция этого бренда идеально вписывается в тематику Хэллоуина.

Однотонный нейл-арт

Отличный выход для тех, кому на следующий день после праздника придется выйти на работу. Один цвет на ногтях подходит как для вечеринки, так и для офиса.

Декор на пальцах рук

В инста-аккаунте Мисс Поп можно найти интересные варианты украшений для пальцев рук, при этом ногти покрыты одним цветом лака. Декор минималистичный: стразы и камушки, ничего большего.

Аккуратный рисунок

Модели показа SS19 Moschino были на подиуме в одежде, разрисованной фломастерами в духе 80-х.

Лаконичный вариант от нью-йоркского дизайнера Bibhu Mohapatra с шоу осень-зима 2018/19.

Креативные

За необычными вариантами можно обратиться в Инстаграм Лекси Мартоне − разная форма ногтей, нюдовый маникюр и неоновые зеленые подтеки.

Оранжевая гамма

Это классика маникюра на Хэллоуин. И в этом году кроме тыкв, изображений ведьм с метлами и пауков с паутиной можно украсить ногти более лаконичным нейл-артом: полоски, мягкий омбре, черный глиттер, геометрические мелкие фигуры.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Маникюр и педикюр
Похожие новости:
Насыщенный красный: идеи маникюра для изысканной аристократки

Насыщенный красный: идеи маникюра для изысканной аристократки

Обо всем
3 идеи, как сделать однотонный маникюр стильным

3 идеи, как сделать однотонный маникюр стильным

Обо всем
Матовый маникюр: красивые варианты 2018

Матовый маникюр: красивые варианты 2018

Обо всем
Как сделать красивый маникюр

Как сделать красивый маникюр

Советы моды
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 2700-900+400=