Как сделать страшный маникюр на Хэллоуин: идеи с подиумов и из Instagram

Маникюр ко Дню всех святых – важная часть аутфита, как макияж, наряд, прическа и грим.Черный лакОттенок уместен с любым дизайном. Можно накрасить ногти в черно-красную гамму, сделать омбре или вампирский маникюр с кровавыми подтеками. Принты – черепа, призраки, паутина.Эффектно будут смотреться и длинные ногти с перфорированными отверстиями, как на показе Gareth Pugh осень-зима 2018-2019. Вся коллекция этого бренда идеально вписывается в тематику Хэллоуина.Однотонный нейл-артОтличный выход для тех, кому на следующий день после праздника придется выйти на работу. Один цвет на ногтях подходит как для вечеринки, так и для офиса.Декор на пальцах рукВ инста-аккаунте Мисс Поп можно найти интересные варианты украшений для пальцев рук, при этом ногти покрыты одним цветом лака. Декор минималистичный: стразы и камушки, ничего большего.Аккуратный рисунокМодели показа SS19 Moschino были на подиуме в одежде, разрисованной фломастерами в духе 80-х.Лаконичный вариант от нью-йоркского дизайнера Bibhu Mohapatra с шоу осень-зима 2018/19.КреативныеЗа необычными вариантами можно обратиться в Инстаграм Лекси Мартоне − разная форма ногтей, нюдовый маникюр и неоновые зеленые подтеки.Оранжевая гаммаЭто классика маникюра на Хэллоуин. И в этом году кроме тыкв, изображений ведьм с метлами и пауков с паутиной можно украсить ногти более лаконичным нейл-артом: полоски, мягкий омбре, черный глиттер, геометрические мелкие фигуры.

Источник: www.allwomens.ru/zen