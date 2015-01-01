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Макияж на Хэллоуин в стиле высокой моды: 6 идей, которые реально воплотить самим

Andre
Макияж на Хэллоуин в стиле высокой моды: 6 идей, которые реально воплотить самим
Сделали подборку самых креативных бьюти-образов с показов осень-зима 2018/19, которые можно повторить самостоятельно.

Яркие прически

Модели Jeremy Scott вышли на подиум в неоновых париках. И хотя устрашающего ничего в этом нет, зато креативно. На шоу Nicopanda девушки тоже были в неоновых париках без челки.

Выбеленные лица и шиммер

Это не просто новый тренд этой осени, но и интересная задумка ко Дню всех святых. Вдохновляться можно примерами с шоу Aalto, Giambatista Valli, Manish Arora.

Дрэг-квин

Субкультура drag queens выходит на подиумы, и 31 октября можно воплотить образ дивы в реальную жизнь. Модели The Blonds выглядели на шоу очень ярко, как будто для вечеринки в честь Хеллоуина.

Минимализм

По случаю Хэллоуина арт-фэйс будет выглядеть уместно. Вдохновляемся образами моделей с показов.В Guy Laroche использовали черный лайнер вместо всей косметички. Дизайнеры Vivienne Westwood сделали акцент на губах при помощи двойного сердца. Gareth Pugh надел девушкам на голову черный венок.

Балаклава

Этот фешн-прием уже опробовала Рианна на фестивале Coachella.

Драматический мейк-ап

Если неохота надевать балаклаву или парик, можно зачесать пряди назад и нанести скромный, в меру трагический мейк-ап. Он тоже изменит внешность, но не радикальным образом. Запоминающиеся референсы – с шоу Tom Ford и Ann Demeulemeester.

Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Макияж
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