Между какими знаками зодиака самые бурные романы

В астрологии давно выяснили, что наиболее совместимыми являются знаки дружественных и своих стихий. Однако столкновение представителей несовместимых - огня/воды или земли/воздуха - часто дает самые бурные романы. Людьми движет безумная страсть, пусть и надежды на долгосрочные отношения при этом крайне мало. Слишком разными на поверку оказываются ценности каждого знака зодиака. Рассмотрим эти "сумасшедшие" пары поближе.Овен и СкорпионЭто марсианское великолепие. Оба знака управляются красной планетой - покровителем завоевания и секса. Времяпровождение ребят в постели может побить любые рекорды. Накал страстей настолько сносит им головы, что они отказываются реально смотреть на вещи. А правда в том, что в какой-то момент Скорпиону захочется больше. Человек не станет терпеть своевольное поведение Овна, попытается партнера приструнить и заарканить. Количество претензий будет расти в геометрической прогрессии. Впрочем, высокоразвитые люди могут и в этом случае найти компромисс, поскольку оба понимают, что большего удовольствия в жизни они ни с кем не испытают. Напряжение в этой паре будет всегда.Стрелец и ДеваЭти ребята призваны уравновешивать друг друга: свободолюбивые и легкие на подъем Стрельцы могут научиться сдержанности от Девы, а последние - наконец-то раскрепоститься. Однако на практике знаки земли и огня сильно конфликтуют. Они сводят друг друга с ума, дают выход сильным эмоциям уже в самом начале отношений. Бурное развитие романа будет напоминать американские горки: то отталкивание из-за недопонимания, то взаимное притяжение. Со временем они могут даже привыкнуть к такому ритму, притереться друг к другу. Склонность Стрельца смотреть шире начнет привлекать Деву, а практичность и избирательность Девы в какой-то момент откроет глаза Стрельца на подлинные ценности.Лев и КозерогЗдесь взаимосвязь обусловлена тягой двух знаков к власти и авторитету. Что Лев, что Козерог - оба нацелены на успех в обществе, приветствуют публичность и большие деньги. Однако если Лев отличается своим великодушием и страстностью, то Козерог, скорее, хладнокровием и практичностью. Поэтому бурный интерес друг к другу будет наблюдаться лишь в начале отношений. Козероги очень скоро найдут массу недостатков у напыщенных Львов, и захотят их исправить в человеке. А это может привести гордых представителей огня в настоящее бешенство. Первое время они будут находить разрешение сложных ситуаций в постели, однако затем разойдутся по разным полюсам. Каждому знаку слишком трудно оправдывать ожидания партнера.Телец и ВесыЗдесь оба знака являются протеже планеты любви - Венеры. Их сексуальное влечение друг другу можно смело называть магнетическим. Кувыркаться и наслаждаться простыми радостями жизни они любят, умеют и практикуют. Первое время Тельцов завораживает легкое отношение Весов ко всему. Однако со временем земные ребята начинают замечать "поверхностность" представителя воздушной стихии. Это кажется недопустимым Тельцу, и человек пытается требовать от Весов невозможного - постоянства и стабильности. В ответ на это Весы чаще всего разворачиваются и бесследно уходят. Краткосрочная страсть крайне редко объединяет детей Венеры. Им обоим нужны совершенно другие люди.Рак и ВодолейХимия страсти возникает в этой паре мгновенно. Влюбленный Рак превращается в кролика при встрече с высокоразвитым удавом Водолеем. Он добровольно идет на поводу, принимает все условия воздушного знака. Водолею же нравится глубокая чувственность Рака, искренность его обожания. Водолей купается в эмоциях, благосклонно принимает ухаживания представителя водной стихии. Однако со временем Рак начинает сильно ревновать, проявлять инстинкты собственника в паре. Это раздражает свободолюбивого Водолея, и подтачивает прежде гармоничный союз. Если конфликт базовых ценностей не найдет своего разрешения в течение непродолжительного времени, то Водолей просто оставит своего безумно влюбленного Рака. Уйдет долой и разобьет ему сердце навеки. Такова цена безудержной страсти обоих.Близнецы и РыбыАбсолютных разных людей объединяет разве что двойственность их знаков зодиака. Оба являются мутабельными, способными подстраиваться под обстоятельства и человека. Поэтому первое время любопытные Близнецы будут наслаждаться тем новым, что предложат им Рыбы. Эмоциональные и интуитивные представители водной стихии покажут поверхностным ребятам как нужно любить на самом деле. Продемонстрируют весь спектр любовных чувств, и не только в постели. Рыбы удивят своей изобретательностью, готовностью мгновенно отзываться на любое прикосновение. В свою очередь Рыб привлекает грациозность и великолепие воздушной натуры. Близнецы слишком ярко "блестят", чтобы мимо них можно было пройти мимо. Вот и попадается Рыбка на крючок рассудительного и рационального знака. Близнецы выжимают из чувствительных ребят все жизненные соки. В отличие от мечтательных Рыб, они не витают в облаках, но руководствуются исключительно здравым смыслом. Поэтому правила в этой паре задают именно Близнецы. Первое время Рыбы будут быстро адаптироваться под них, однако вскоре устанут от постоянных изменений. Бурный роман закончится довольно грустно: люди разойдутся так и не поняв друг друга.Астролог Евгений Назаров Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen