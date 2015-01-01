Женские знаки зодиака с клеймом "Жертва"

Многие дамы превратно толкуют выражение "Сила женщины - в ее слабости", и с легкостью примеряют на себя роль жертвы. Однако практика показывает, что слабые женщины терпят при этом поражение за поражением в личной жизни. Они перестают быть привлекательными и желанными, становятся инфантильными страдалицами. Какие женские знаки зодиака чаще всего носят клеймо "жертва"?Обиженных в воде возятЧаще всего в ведре. Примерно так и выглядит мирок уязвимых Раков, которые в какой-то момент своей жизни приняли позу жертвы. Представители водной стихии отличаются своей глубокой эмоциональностью, потребностью в тесно сплетенных отношениях. Если же человек не демонстрирует абсолютной взаимности, то Ракам проще затаить обиду, чем разобраться в причинах такого поведения. Женщина начинает фантазировать, представлять, что партнер пренебрегает ею. И в дальнейшем она просто ждет удобного момента, чтобы обвинить ничего не подозревающего мужчину во всех грехах мира. Любой проступок человека будет воспринят как личное оскорбление, даже если со стороны он выглядит как сущее недоразумение. Слабая женщина-Рак использует крайне примитивный механизм защиты - ограничивает собственный круг общения до минимума. Она отсеивает всех "лишних" без суда и следствия. Однако бегством от проблем не вылечить синдром жертвы.Слабость мужественностиЗвучит парадоксально, но в случае с женщинами-Козерогами это именно так. Эти дамы принимают роль жертвы самым необычным образом. Если классический вариант предусматривает полную безответственность человека, то выбор Козерогов - взвалить на себя все тяготы мира. Они фанатично строят деловую карьеру, разбираются с массой проблем, становятся железными и мужественными. Вот только их женская сущность от этого откровенно страдает. Многие остаются у разбитого корыта, без нормальной личной жизни. Даже колоссальные траты денег на косметологические услуги не спасают их запущенную внешность. В зеркало Козероги начинают смотреться лишь в зрелом возрасте, когда все знакомые вокруг давно уже с детьми. Все это время они упорно игнорируют собственные потребности, забывают даже про радости секса. И отчаянно мечтают найти мужчину сильнее себя... Однако мало какому самцу придет в голову мысль связать свою жизнь с мужеподобной дамой. Поэтому женщины-Козероги начинают разрушаться изнутри. Снаружи сильные и волевые, внутри - готовые капитулировать перед первым, обратившим на них внимание.Добрая, мягкая, мокрая... Мымра?Эмоциональные представители водной стихии с детства мечтают о собственной семье, многодетном браке. Многие женщины-Рыбы рано выскакивают замуж, так и не достигнув душевного совершеннолетия. Они всячески пытаются воплотить свои представления об идеальном союзе, что напрочь забывают о собственной личности. Всю ответственность за отношение к себе Рыбы отдают партнеру. Однако самоуважение является базовой ценностью, без которой человек моментально скатывается в позицию жертвы. Им становится легко управлять, без какого-либо стыда пользоваться. Такая женщина становится откровенно слабой, зависимой от мнения и одобрения других. Теряет собственную силу воли и чувство достоинства. Рыбы забывают про любые нравственные границы, позволяют мужчине слишком многое. Даже если он ведет себя как последняя сволочь - женщина доверчиво ждет, что он исправится. Наступает на одни и те же грабли снова и снова. Постоять за себя она боится, поскольку тогда ее карточный домик счастья может легко разрушиться. Единственным спасением для таких бессильных Рыб может стать лишь любимое хобби. Если врожденные таланты позволяют развить его до коммерческого уровня, женщина получает шанс стать хотя бы материально независимой. Понимание того, что и без тирана-партнера она сможет прокормить себя, придает ей уверенности. И со временем вместо мягкой подстилки перед окружающими может предстать абсолютно другой человек.Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen