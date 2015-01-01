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Самые мудрые мужчины по знаку зодиака

Andre
Самые мудрые мужчины по знаку зодиака
Мудрость — высшая ступень интеллекта. Глубокий ум должен сочетаться со способностью применять полученные знания на практике, и личный жизненный опыт в этом деле имеет первостепенное значение.

Бог-скарабей

Не только в древнем Египте, но и на Востоке эти существа были в почете. Раки вызывали восхищение уже тем, что вели себя нестандартно: шли вперед, пятясь назад, и стремились к суше, будучи в воде. Мужчины этого знака зодиака действительно обладают необычными свойствами. При всей глубине своей эмоциональной натуры, они являются наиболее дальновидными и осторожными. Практичные Раки всегда взвешивают все за и против, прежде чем принять окончательное решение. При этом превосходные аналитические способности часто маскируются за маской робости. Раки предпочитают действовать скрытно, без применения агрессивной мужской силы. (Марс в этом знаке находится в падении). Их сила - внутри. Они тонко чувствуют настроение людей, легко находят подход и нужную дистанцию. Это прирожденные психотерапевты. Глубокая эрудиция позволяет им применять свои навыки в профессиональной сфере. Раки также отличаются своим терпением, что немаловажно для обретения подлинной мудрости. Эти ребята всегда смотрят на две стороны - вперед и в прошлое. Поэтому советы мужчин-Раков зачастую отличаются своей практичностью, правильным расчетом.

Гений дедукции

Вот кто может похвастаться безупречной логикой, так это мужчина-Дева. Его аналитический ум острее, чем хирургический скальпель. За какие доли секунды он способен решить самую сложную задачку. И при этом даже не думает бахвалиться этим: у Дев все в порядке со скромностью и сдержанностью. Но мудрым этого мужчину делает постоянное стремление к совершенствованию. Он никогда не наступает на одни и те же грабли дважды. Использует личный жизненный опыт в качестве пособия по достижению успеха. Настоящий идеалист зодиака. Другой особенностью Дев является то, что они становятся мастерами в любом деле, за которое возьмутся. Их терпеливость и любовь к порядку неизменно приводят к первоклассным результатам. Внимательные к деталям, они также становятся успешными в социальной сфере. Чего только стоят мудрые врачи, способные вылечить самые тяжелые случаи. Это чудесные педагоги, финансисты. Дев привлекает все то, что требует глубокого анализа и железного порядка.

Седовласый старец

Классический образ мудрого старца более всего подходит Стрельцу. Мужчины этого знака зодиака с годами становятся только лучше. Их легко отличить в толпе по глазам: взгляд Стрельца отличается устремленностью в будущее. Энергичные ребята обожают путешествовать, постигать культуру других стран. Они всегда открыты новому, не терпят границ и косных рамок. Их также интересует высокая философия, религия, астрономия. Стрельцы легко осваивают самые необычные профессии. И всё это откладывается в их жизненном рюкзаке в виде мудрости. Благодаря активной позиции в жизни, они часто становятся преподавателями, гуру, проповедниками. Мужчинам хочется оставить после себя достойное наследие. Остроумие и красноречие лишь способствует продвижению их неординарных идей.

Хладнокровный ум, пылкое сердце

Для кристаллизации ума нужно одиночество. Однако мужчины-Водолеи так не считают. Пусть они и предпочитают независимость всему прочему - их тяга к общению и обмену идей невероятна. Именно в кругу других людей они постигают великие тайны человечества. Водолеи способны проанализировать и докопаться до самой сути явлений. Однако их мудрость далеко не все понимают. Чтобы понять высокоразвитого Водолея, нужно быть сильным эрудитом, тонким психологом и вдобавок иметь чувство юмора. Без этих базовых навыков заговорить на одном языке с протеже Урана никому не удастся. Поэтому мужчины-представители воздушной стихии часто воспринимаются другими людьми, как холодные и бесчувственные. Но это лишь видимость - у Водолеев доброе сердце. Просто мыслят они совершенно другими масштабами, стремятся реализовать что-то действительно великое и амбициозное в жизни. И никогда не стесняются говорить объективную правду.

Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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