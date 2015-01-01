5 наиболее подходящих помад nude для тренда «Макияж без макияжа»

Телесная помада станет беспроигрышным вариантом при выполнении нового тренда «Макияж без макияжа», правильно дополнит мейк-ап с роскошными стрелками и густым смоки.Rouge DiorМягкая текстура помады Devilish Nude обеспечивает равномерное нанесение, нежно ухаживает за губами, дарит увлажнение. Интенсивность и глубина телесного оттенка достигаются за счет новой технологии с применением гиалуроновой кислоты. В итоге губы заполняются микросферами с плотной пигментной оболочкой.Rouge Allure InkЭто жидкая устойчивая помада Serenity. Средство практически сливается с губами, создает эффект второй кожи на 8 часов. Консистенция равномерно наносится на губы, не растекается, а добавки в виде масла жожоба или витамина Е мягко увлажняют губы. Финиш бархатистый. Наносить косметику Chanel предлагают при помощи удобного аппликатора.Rouge d’Armani MatteСтойкая помада получила элегантный черный футляр с эмблемой Армани посередине, которая служит магнитом. Насыщенный нюдовый цвет Androgino будет держаться на губах до 8 часов, в то время как мягкая текстура с витаминами питает кожу губ.Le Phyto RougeВ отличие от предыдущих помад, оттенок Beige Jaipur от Sisley обладает легкой гелевой текстурой, которая придает объем губам. Косметика стойкая, цвет насыщенный, помада практически не ощущается после нанесения. Le Phyto Rouge не сушит кожу и не забивается в складочки губ.Le Rouge LiquideТворение Givenchy вмещает в себя бархатистый финиш и длительное увлажнение. Оттенок Nude Tweed лишь выглядят как классическая помада для губ, на самом деле компания преподнесла сюрприз для женщин. В отличие от стандартного стика новое средство Givenchy наносится при помощи спонжевого аппликатора. Футляр выполнен из черной кожи с металлической полоской сбоку. Текстура на губах меняется после нанесения на бархатистую вуаль.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen