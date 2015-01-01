Маша Распутина впервые показала, как сегодня выглядит её младшая дочь
На пике популярности Маша Распутина познакомилась с бизнесменом Виктором Захаровым. Второе замужество полностью изменило жизнь певицы: теперь на первом месте у неё оказалась семья. Маша Распутина стала всё реже появляться на экранах и практически исчезла из скандальной хроники шоу-бизнеса.
instagram.com/masharasputina_official
Лишь изредка журналисты вытаскивали на поверхность запутанную историю отношений Распутиной с её дочерью Лидией от первого брака. Певица даже приняла участие в нескольких популярных ток-шоу, решив расставить все точки над i в этой непростой семейной драме.
instagram.com/masharasputina_official
18-летняя дочь Маши Распутиной восхитила интернет-пользователей
Свою вторую семью Маша Распутина долгое время удачно ограждала от излишнего внимания публики. Артистка не принимает участие в светских мероприятиях, не появляется на всевозможных громких премьерах и презентациях, избегает шумных тусовок.
Свою вторую дочь Распутина, в отличие от многих коллег, не пытается вытянуть на сцену. Даже в Инстаграм Маши Распутиной есть только несколько детских фотографий младшей дочери.
instagram.com/masharasputina_official
Поклонники певицы помнят маленькую Машу Захарову в клипе её мамы и Филиппа Киркорова «Мечта»:
youtube.com
Несколько часов назад в Инстаграм Маши Распутиной появилось фото молодой девушки. Фолловеры не сразу поняли, что это и есть 18-летняя Маша:
instagram.com/masharasputina_official
Подписчики певицы пришли в восторг от фото повзрослевшей дочери звезды:
lili_grey22 Красотка как мама👍 aleksandr.filinkov Это Маша младшая? Не узнал)) olga198k Маша?Другой ее представляла. gordeeva2124 Красота
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Источник: www.allwomens.ru/zen