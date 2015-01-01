Маша Распутина впервые показала, как сегодня выглядит её младшая дочь

На пике популярности Маша Распутина познакомилась с бизнесменом Виктором Захаровым. Второе замужество полностью изменило жизнь певицы: теперь на первом месте у неё оказалась семья. Маша Распутина стала всё реже появляться на экранах и практически исчезла из скандальной хроники шоу-бизнеса.instagram.com/masharasputina_officialЛишь изредка журналисты вытаскивали на поверхность запутанную историю отношений Распутиной с её дочерью Лидией от первого брака. Певица даже приняла участие в нескольких популярных ток-шоу, решив расставить все точки над i в этой непростой семейной драме.instagram.com/masharasputina_official18-летняя дочь Маши Распутиной восхитила интернет-пользователейСвою вторую семью Маша Распутина долгое время удачно ограждала от излишнего внимания публики. Артистка не принимает участие в светских мероприятиях, не появляется на всевозможных громких премьерах и презентациях, избегает шумных тусовок.Свою вторую дочь Распутина, в отличие от многих коллег, не пытается вытянуть на сцену. Даже в Инстаграм Маши Распутиной есть только несколько детских фотографий младшей дочери.instagram.com/masharasputina_officialПоклонники певицы помнят маленькую Машу Захарову в клипе её мамы и Филиппа Киркорова «Мечта»:youtube.comНесколько часов назад в Инстаграм Маши Распутиной появилось фото молодой девушки. Фолловеры не сразу поняли, что это и есть 18-летняя Маша:instagram.com/masharasputina_officialПодписчики певицы пришли в восторг от фото повзрослевшей дочери звезды:lili_grey22 Красотка как мама👍 aleksandr.filinkov Это Маша младшая? Не узнал)) olga198k Маша?Другой ее представляла. gordeeva2124 КрасотаКарина Мишулина хочет родить сына, чтобы выполнить завещание отцаДаже после нескольких экспертиз ДНК Карина Мишулина отказывается признавать Тимура Еремеева единокровным братом. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen