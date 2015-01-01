«Виноват Чубайс»: Максим Виторган оригинально отреагировал на слухи об измене жены

С первого дня их союза Максиму Виторгану и Ксении Собчак предрекают развод. Сама свадьба пары была, пожалуй, самой неожиданной в истории отечественного шоу-бизнеса: молодожёны объявили уже собравшимся гостям, что те присутствуют на свадьбе. Скоро Собчак и Виторган отметят 6-ю годовщину семейной жизни, однако до сих пор их отношения вызывают у скептиков подозрения…instagram.com/xenia_sobchakСегодня Максим Виторган с удивлением обнаружил, что его брак практически распался. Во всяком случае об этом сообщили СМИ. И виновником того, что распалась ячейка общества, оказался Алексей Навальный.instagram.com/mvitorganПодписчики Максима Виторгана развеселились из-за новости о проблемах в семье актёраМаксим Виторган разместил у себя в микроблоге скрин скандальной статьи о крахе собственного брака, однако в обсуждениях актёр отметил, что во всём считает виноватым другого известного политика:mvitorgan #вовсемвиноватчубайсХештег, оставленный Виторганом, насмешил подписчиков Максима. Под публикацией комментаторы поупражнялись в остроумии в адрес непотопляемого реформатора 90-х:kamalova129 😂😂😂 дык, а хто еще - чубайсы они такие - всегда во всем виноваты-злыдни😂😂😂 moguten То Ксения вторым беременна, то разводятся....О Боже, второй ребенок от Чубайса elena.borzenko Чубайса к ответу! Держитесь, Максим, страна с Вами😆😂 uzinsev Надо что то делать с Рыжим.Ну а пока Максим Виторган гадает, кто из политиков пытается увести у него жену, Ксения Собчак веселится на вечеринках с мужем Натальи Ионовой.«Глаза какие-то бешеные»: подписчики Ксении Собчак обсуждают мужа ГлюкозыВыражение лица Александра Чистякова натолкнуло некоторых интернет-пользователей на мысль, что бизнесмен увлекается запрещёнными препаратами. Читать далее…

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