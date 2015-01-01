Красавец-сын Наташи Королёвой дебютировал на Кремлёвской сцене, видео

На прошлой неделе Кремль вздрогнул: Наташа Королёва со своими родственниками отметила 45-летие на главной сцене страны. «Русалка» исполнила свои самые яркие хиты, а помогли ей в этом мама Люда, муж Сергей Глушко и сын Архип.instagram.com/koroleva__starДля 16-летнего подростка выступление на сцене Кремлёвского дворца было первым: парень не стремится пойти по стопам родителей и далёк от шоу-бизнеса. Тем не мене он не мог отказать своей знаменитой маме. Вместе с певицей молодой человек исполнил песню из кинофильма «Большое космическое путешествие». Интересно, что песню «Ты мне веришь или нет» до этого Наташа Королёва исполняла вместе с Тарзаном.Интернет-пользователи очарованы сыном Тарзана и Наташи КоролёвойВ интернете можно найти отрывки концерта Наташи Королёвой в Кремле. Видео её выступления с 16-летним Архипом вызвало повышенный интерес у зрителей. Пользователи сети хотя и настороженно отнеслись к сыну звезды (впрочем, ко всем звёздным детям на сцене у публики особое отношение), однако признали, что Архип Глушко смотрится в качестве певца весьма убедительно:rodion05102001 Молодцы, так приятно вырастили уже взрослым сыночка симпатичного и голос неплохой 👍 ksenia7885 Ого какой голос у него) effectod А ниче так irisnrs Симпатяга ! Хочется, чтоб у парня душа была здоровая. Правда, приятный паренёк. natasha_lipovaya Если не под фанеру то очень даже не плохо kseniiacheremisi Хорошенький мальчик angel_07070 Сын даже лучше поет ruslanka_123 Какие красивые.Обожаю Наташу,а сын просто прелесть.instagram.com/annaartpozitiv«Кто ребёнка обманул, что она умеет танцевать?!»: подписчики Волочковой раскритиковали её дочь, видеоВолочкова уверена, что негативные комментарии ей в Instagram пишут исключительно завистливые неудачники. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen