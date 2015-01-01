Почему Бог допускает страдания: 5 причин попущения Божия

Мы живем в несовершенном мире. Как бы ни стремилось человечество к развитию и благополучию, ему не избежать появления новых смертельных болезней, войн, нищеты и других бед. Религия учит своих последователей смиренно принимать все испытания, ведь никому не дано постичь истинный Божий промысел. Но все равно находятся люди, размышляющие о том, почему Создатель допускает страдания невинных, катастрофы, массовые смерти и существование зла в принципе. Это очень непростая для понимания тема. Истолковать Святое Писание, являющееся ключом к пониманию Бытия, в состоянии только люди, посвятившие служению Господу всю жизнь. На основании ответов священников можно выделить несколько причин Божия попущения.Первородный грех. Изначально сами люди были виноваты в том, что были изгнаны из Рая. Как мы помним, Адам и Ева ослушались Бога, за что были вынуждены навсегда покинуть Эдем. Все последующие неприятности не были ниспосланы им в качестве дополнительного наказания, просто они лишились защиты своего Отца Небесного. Когда человек сворачивает с верного пути, он уже не имеет права возлагать на кого бы то ни было ответственность за страдания, которые испытает, идя по скользкой греховной дорожке.Подготовка к Страшному Суду. Милость и терпение Бога не знают границ. Допущенные им тяготы и бедствия служат очередной проверкой крепости духа и силы веры. Те, кто с достоинством перенесут их, не побоятся предстать перед Создателем в назначенный час. И только они получат шанс обрести вечную блаженную жизнь. Время для покаяния есть у каждого пока его физическое существование не подошло к концу.Возможность приблизиться к Богу. В Новом Завете сказано, что «кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Благодаря преодолению тягот земного человек становится ближе к Господу, разделяя с ним мучения, которые он испытал, оказавшись распятым на кресте. Как известно, даже жизнь праведников неотделимо связана с трудностями, но они смиренно принимают свою участь ради исполнения заповедей Божьих. Только тот, кто испил чашу страданий, может соединиться с Создателем.Приобретение добродетелей и искоренение пороков. Религия учит, что скорби необходимы для духовного роста. Каждое пройденное испытание - это урок, направленный на подавление нравственных недостатков и воспитание характера.Личные грехи. Бог никому не мстит сознательно, поскольку это противоречит его натуре. Однако грешник должен быть готов к тому, что на него посыплются беды, но не в качестве расплаты, а для того, чтобы он раскаялся в содеянном и постарался исправиться.Теолог Платон Северов Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen