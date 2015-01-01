У каких знаков зодиака часто бывают унылые отношения

Упрямое созданиеЛасковые и нежные до невозможности. Сентиментальные и романтичные. Прекрасные семьянины и родители. Так что же с Тельцами не так? Все дело в их упрямстве и медлительности. Они абсолютные консерваторы зодиака. Любое непривычное действие загоняет их в глубокий стресс. Тельцы десять раз вынесут партнеру мозг, прежде чем согласятся на решительный поступок. Они не умеют флиртовать - им хочется обладать партнером без всяких вопросов. Они не умеют прощать - за каждую ошибку придется рассчитываться разбитым носом. Это хозяйственные ребята, предпочитающие устоявшийся практичный быт любым путешествиям. Поэтому Тельцы предъявляют массу претензий к партнеру, который всегда отличается от них. Если же с Тельцом провести вместе долгое время, то существует риск стать таким же занудным ворчуном, как и он.Неуверенное созданиеЧрезвычайно восприимчивые Раки ставят отношения с партнером во главу угла. Они настолько свято верят в таинство брака, что даже не помышляют о ком-то другом. Раки максимально глубоко погружаются в мир человека, ищут любые зацепки, что навечно соединиться вместе. Однако делают это они на эмоциональном уровне, что априори не гарантирует им никакой стабильности. Чувства изменчивы, страсти мимолетны. Из-за своей уязвимости они очень быстро становятся замкнутыми и унылыми, прячутся в панцирь, не выходят из дома. Якобы заботятся о семейном очаге, однако на самом деле боятся любых изменений в настроении партнера. Безумно ревнуют к любым его непредсказуемым маршрутам и связям. Пытаются всячески привязать к дому - детьми или контролем над финансами. Становятся настоящими скрягами. Чувство гармонии и легкости на этом фоне куда-то улетучивается.Чопорное созданиеПрактичные и хозяйственные ребята способны на веселье лишь в самом начале отношений. Они и соглашаются на них только в том случае, если кому-то удается вытащить их из рутины монотонных будней. Девы не умеют расслабляться, отключаться от собственных мыслей и повседневных дел. Во многом именно поэтому они становятся ужасными параноиками, и начинают выдавать себя за тех, кем на самом деле не являются. Лишь бы избежать одиночества, которое так и преследует этот знак зодиака. Однако избавиться от собственной требовательности, чопорности и рациональности Девам никогда не удастся. Их стремление к построению идеального союза проявится уже на первых порах. Ребята станут поучать, указывать партнерам на малейшие недостатки, и, что хуже всего, стремиться их исправить. Глубокими эмоциями они зачастую пренебрегают, полагая их недостойными своего благородного образа. Однако без эмоций любовь быстро умирает, а отношения становятся унылыми. Холодные представители земной стихии слишком много анализируют там, где нужно просто чувствовать партнера. Вместо расслабленности и душевного покоя они легко включают прокурора и надзирателя даже на отдыхе. Выясняют отношения, предъявляют претензии, жестоко "кусают" партнера. Их параноидальные иррациональные мысли имеют мало общего со сдержанной манерой поведения. Чтобы соответствовать их принципам, придется стать кем-то вроде Девы Марии или святого Франциска. Мало кого прельщает подобная перспектива, не так ли.Строгое созданиеЗачем любить, зачем страдать, когда можно просто делать бизнес. Таким принципом руководствуются абсолютно все Козероги в лучшие годы своей жизни. Их молодость проходит под эгидой построения карьеры: они желают самостоятельно состояться, и только затем начинать серьезные отношения. Но даже в союзе им редко удается расслабиться. Козероги настолько увлечены социальными достижениями, чтобы забывают о чувствах партнера. Они сдержанны в проявлениях любви, предпочитают не раскрывать свою душу. Можно прожить много лет с Козерогом, прежде чем он откроет вам свои сокровенные тайны. Этот земной знак долго осознает любовь у себя внутри, проверят собственное чувство на прочность.Управитель Козерогов Сатурн ставит перед человеком слишком много ограничений. Поэтому многие остаются одни до уважаемого зрелого возраста. А потом им приходится заново всему учиться: легкости, романтичности, веселью... Танцевать под дождем - это явно не про них. Чтобы расслабиться настолько, Козероги должны всецело довериться партнеру. Однако подобное случается редко. Рациональные и строгие, они будут оглядываться на окружающих, опасаться за свою репутацию (построению последней Козероги уделяют много времени). Поэтому не стоит рассчитывать на взрыв чувств или феерию любви с этим человеком. Козерог может дать надежность, стабильность, уверенность в будущем, но только не легкость настоящего. Унылое существование могут скрасить лишь деньги, которые представитель знака хорошо умеет зарабатывать.Астролог Евгений НазаровМежду какими знаками зодиака самые бурные романыВ астрологии давно выяснили, что наиболее совместимыми являются знаки дружественных и своих стихий. Однако столкновение представителей несовместимых - огня/воды или земли/воздуха - часто дает самые бурные романы. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen