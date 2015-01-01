8 реальных людей, которые заключили сделку с Дьяволом

Адольф ГитлерВ молодости Гитлер был типичным аутсайдером: его отчислили из школы за неуспеваемость, он дважды потерпел неудачу при поступлении в академию искусств. Молодой Адольф совершенно не умел строить отношения с людьми, конфликтовал практически со всеми знакомыми. В начале политической карьеры был приговорен к 3 месяцам тюрьмы, а через несколько лет провел за решеткой 9 месяцев.Но все резко меняется с 1932 г., когда Гитлер начинает продвигаться к вершине власти. Он становится искусным оратором, буквально гипнотизирующим слушателей. Делает стремительную политическую карьеру, а захватив власть, начинает успешную территориальную экспансию. Антон Шандор Ла-Вей (сочинитель «Сатанинской библии») считал, что добиться таких успехов можно только при поддержке темных сил.По данным историка Карла Керстера и бывшего сотрудника «Анненербе» Германа Вирта, в тайниках Ватикана хранится договор фюрера с Дьяволом. По его условиям Гитлеру предоставлялась неограниченная власть, при условии использования ее во зло. Дата подписания 30 апреля 1932г., срок действия – 13 лет, которые истекли 30 апреля 1945г.Наполеон БонапартМолодой корсиканец начал карьеру в 1785г. в звании младшего лейтенанта, а уже через 19 лет был провозглашен императором Франции. Историк Эдуард Дрюо считает, что сделку с Дьяволом Наполеон оформил в 1799г. во время египетского похода. Там он стал поклонником культа египетского бога Сета – воплощения зла по древнеегипетской версии. Из Египта Бонапарт привез в Париж огромную статую своего покровителя. Согласно преданиям, эта скульптура открывала дорогу к неограниченной власти.Бог СетИнтересно, что в 1812 г., в день, когда французы вошли в Москву, идола переправляли по Сене в новую резиденцию императора, но она затонула. С тех пор неудачи преследовали Наполеона: он проиграл войну, покинул престол, потерпел неудачу при попытке снова захватить власть. Умер он в изгнании на острове Святой Елены. Современники отмечали его невероятную энергию, сверхчеловеческие способности, которые вызывали слухи о том, что Бонапарт заложил душу Люциферу.Никколо ПаганиниС юности имя гениального скрипача было окружено таинственностью, которую поддерживал сам Паганини, неоднократно упоминая о секретах игры, которые обещал обнародовать после своей смерти. Он виртуозно исполнял сложнейшие произведения, которые после его смерти не смогли повторить самые именитые исполнители.Луиджи Коннестабиле, биограф музыканта, писал, что скрипка в руках Никколо могла издавать человеческий смех, стоны, имитировать крики животных, заменяла целый оркестр. Демонстрация таких возможностей вселяла в современников суеверный страх. А когда скрипач провел концерт, играя на одной струне, зрители заговорили о том, что такие возможности ему даровал сам Дьявол.Могила Паганини в ПармеПосле смерти музыканта, епископ Ниццы отказал в погребении тела по христианскому обряду. Только спустя 36 лет, благодаря вмешательству папы римского, сын великого скрипача смог захоронить прах отца.Современные звезды, продавшие душу ДьяволуСреди современных знаменитостей немало людей, перешедших на темную сторону, причем они сами не скрывают этого, открыто заявляя со сцены или с экрана телевизора.Джон Леннон в 1962 г. говорил, что был уверен в успехе «Битлз»: «ведь ради того, чтобы наша группа имела популярность, которой не видел ни один музыкант я продал душу дьяволу. И сегодня мы популярнее Христа».Канье Уэст был одним из многих заурядных исполнителей, но внезапно стал очень популярным. Однажды со сцены он признался: «Я продал свою душу дьяволу. Знаю, что это была паршивая сделка, но, по крайней мере, он пришел с подарками…»Канье УэстЭнтони Кидис фронтмен «Red Hot Chili Peppers» в 1992 г. на вручении премии MTV произнес шокирующую фразу: «Я хотел бы поблагодарить в первую очередь никого иного, как Сатану».Джимми Пейдж был сердцем группы Led Zeppelin. Виртуозная игра Джимми считалась результатом сделки с Дьяволом, на это указывало его увлечением оккультизмом и сатанинскими культами. В некоторых песнях, прослушанных в обратном порядке, звучит призыв «служить Сатане».Оззи Осборн на долю будущей рок-звезды в юности выпало немало трудностей: в 15 лет его исключили из школы. Он работал подручным водопроводчика, автомехаником, слесарем, забойщиком на скотобойне, могильщиком. Позже стал промышлять кражами, за что попал в тюрьму. После выхода на свободу решил стать музыкантом. На этом пути его ждал неожиданный успех. В песнях Оззи были призывы к суициду, на сцене он откусывал головы летучим мышам и голубям. Друзья и коллеги называют его «великий Принц Тьмы» и подозревают в связи с Люцифером.Оззи Осборн

Источник: www.allwomens.ru/zen