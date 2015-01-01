Почему мужчина долго не звонит и не пишет: 8 причин и статистика в процентах

Женщине лучше жить в иллюзиях, чем принять горькую правду – мужчина не звонит, значит, не любит и не помнит. Но так хочется верить, что есть и другие причины, почему Он играет в молчанку. Они действительно существуют. Но утешительные ли они, рассказывает психолог Елена Цитрава.Причины молчания мужчиныПричины молчания мужчины зависят от многих обстоятельств и от стадии отношений с ним:Не звонит после первого свиданияСогласно статистике многие мужчины после первого свидания (даже самого успешного) берут тайм аут. Так уж устроена их пугливая психика. Им надо переварить происшедшее и осмыслить перспективу. На это может потребоваться больше, чем один день. Не стоит паниковать. Шквал звонков и смсок тоже еще не говорит о далекоидущих планах мужчины.Возможен и другой вариант. Женщины более эмоциональны и напористы в общение с мужчиной. Им же это может быть расценено как давление и натиск. Особо впечатлительные или независимые мужчины очень боятся, когда женщина атакует, берет инициативу в собственные руки или просто невинным голосом сообщает, что ее мама будет рада такому зятю. Решительность и повышенная эмоциональность – всего лишь ее характер. Но именно он для мужчины – повод не звонить.Не звонит после ссорыВ этом случае молчание очевидно. Мужчина обижен, гордо выжидает первого шага и покаяния от женщины. Женщина молчит, потому что ждет того же самого. Это соревнование «кто упрямее» болезненно для обеих сторон. Точку в паузе, как правило, ставит тот, кто мудрее или кто сильнее любит.Не звонит, потому что не любитель звонковДа, в современном мире тотальной «телефонизации» существуют мужчины, которые избегают общения по телефону. Не любят они звонить, а тем более писать. Максимум, который можно получить от такого мужчины – это короткое предложение встретиться. Вопрос только в том, сколько его можно ждать? Долго. Очень долго. Мужчина собирается встретиться, но поскольку он редко пользуется телефоном, то женщина может об этом узнать, только когда он будет готов к свиданию. Переживания отпадут после более близкого знакомства с мужчиной и понимания его особенностей характера.Не звонит, потому что занятЧасто в это верится с трудом. Банальная отмазка всех мужчин, которые не желают встречаться с женщиной, но и не хотят ее обидеть грубым отказом. Однако бывают те нередкие случаи, когда даже самый влюбленный мужчина пропадает из поля зрения и слуха, когда он предан работе, делает карьеру или зарабатывает серьезные деньги. А еще у него есть родственники и обязательства перед ними, форс-мажорные ситуации и, к сожалению, с ним тоже могут происходить несчастные случаи. Прежде чем обижаться, нужно учитывать все это.Не звонит, потому что финансово не тянет запросы женщиныИногда эта причина срабатывает уже после первого свидания. Женщина не страдает скромностью, и не сдерживает себя в выборе дорогого меню в ресторане, требованиях баловать ее изысканными подарками и водить по шикарным заведениям. От такого сбежит даже обеспеченный мужчина, который может позволить себе содержать целый гарем. Никто из мужчин не желает чувствовать себя безлимитной банковской карточкой. Потребительское отношение женщины – вполне логичная причина не звонить, не писать и вообще забыть, что она была в жизни мужчины.Не звонит, потому что КазановаИногда, Бог посылает излишне доверчивым женщинам «уроки» в виде мужчины-бабника, который развлекается, самоутверждается за счет женщин, пользуется их душой или кошельком, паразитирует на их любви. Рано или поздно мужчина-Казанова уйдет к другой жертве. Такая у него миссия. Влюбленная женщина поседеет возле телефона, в пустом ожидании звонков и сообщений.Не звонит, потому что безнадежно женатЭта причина – классика жанра. Мужчина женатый, о чем женщина может даже не подозревать. Он развлекается, ищет адреналин или реализует «инстинкт охотника», чтобы не утратить «знак качества». Зачем ему звонить, если серьезные отношения в его планы не входят? Тем более, если связь затянулась, женщина стала ожидать от него серьезных шагов или подозревать о его несвободном статусе.Не звонит, потому что не любитВот она, самая болезненная и частая причина молчания мужчин. Все предыдущие причины ничтожны, несущественны, решаемы, если мужчина влюблен. Нет силы, способной удержать мужчину от общения с женщиной. Все же знают, что когда человек хочет, он ищет возможности, а если нет – причины. Мужчина найдет секунду, мгновение, чтобы дать знать женщине – он помнит и любит. А поговорить? Для этого телефоны не нужны. Для этого вполне достаточно глаз, души и интуиции.Что говорит статистика?Есть житейский анализ мужского молчания, а есть красноречивая статистика, которая в процентном выражении расставила все точки над «і»:1% – мужчины не звонят, потому что потеряли свой телефон2% – мужчины неверно записали или потеряли номер телефона женщины7% – мужчины боятся, что им откажут11% – мужчины обижаются или пребывают с женщиной в ссоре79% – женщина не интереснаПсихолог Елена Цитрава

Источник: www.allwomens.ru/zen