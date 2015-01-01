«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонники

Найти знаменитость, которая бы ещё не обзавелась собственной страничкой в Instagram, становится всё труднее. Поклонники счастливы — теперь они могут узнавать последние новости о своих любимцах «из первых рук». А если повезёт, то знаменитость даже может ответить в обсуждениях на вопросы фанатов.Вот и у Татьяны Овсиенко появился собственный микроблог. Сообщила об этом её подруга и коллега Светлана Лазарева.instagram.com/ovsienko_tatiana_52-летняя Татьяна Овсиенко сменила имиджНа протяжении нескольких лет Татьяну Овсиенко почти не видно было ни в шоу-программах, ни на праздничных концертах. За это время певица сильно изменилась.На снимке, который разместила в сети Светлана Лазарева, экс-звезда «Миража» неузнаваема.instagram.com/svetlanalazareva62Овсиенко сменила озорную стрижку на классические локоны, из-за чего фолловеры не смогли узнать артистку:annalazareva1210 Ой, Татьяна на себя стала совсем не похожа.... khodakovaekaterina Как то изменилась Таня, с трудом узнала)) brunello1136 Очень она измениласьКто-то из подписчиков предположил, что Татьяна Овсиенко сделала неудачную пластическую операцию, однако подобные комментарии Светлана Лазарева поспешила убрать из обсуждений.Стоит сказать, что на страничке в инстаграм Татьяны Овсиенко уже появилось несколько фото изменившейся певицы.instagram.com/ovsienko_tatiana_А вам нравится новый образ Татьяны Овсиенко?«Ленин жив»: Звезда «Мажора» Никита Панфилов в новой роли стал похож на вождяПанфилов продолжает сниматься в сериале «Пёс», а также приступил к работе в новом проекте «Лихач». Для съёмок Панфилов несколько изменил привычную внешность: отпустил бороду. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen