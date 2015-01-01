«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонники
Найти знаменитость, которая бы ещё не обзавелась собственной страничкой в Instagram, становится всё труднее. Поклонники счастливы — теперь они могут узнавать последние новости о своих любимцах «из первых рук». А если повезёт, то знаменитость даже может ответить в обсуждениях на вопросы фанатов.
Вот и у Татьяны Овсиенко появился собственный микроблог. Сообщила об этом её подруга и коллега Светлана Лазарева.
instagram.com/ovsienko_tatiana_
52-летняя Татьяна Овсиенко сменила имидж
На протяжении нескольких лет Татьяну Овсиенко почти не видно было ни в шоу-программах, ни на праздничных концертах. За это время певица сильно изменилась.
На снимке, который разместила в сети Светлана Лазарева, экс-звезда «Миража» неузнаваема.
instagram.com/svetlanalazareva62
Овсиенко сменила озорную стрижку на классические локоны, из-за чего фолловеры не смогли узнать артистку:
annalazareva1210 Ой, Татьяна на себя стала совсем не похожа.... khodakovaekaterina Как то изменилась Таня, с трудом узнала)) brunello1136 Очень она изменилась
Кто-то из подписчиков предположил, что Татьяна Овсиенко сделала неудачную пластическую операцию, однако подобные комментарии Светлана Лазарева поспешила убрать из обсуждений.
Стоит сказать, что на страничке в инстаграм Татьяны Овсиенко уже появилось несколько фото изменившейся певицы.
instagram.com/ovsienko_tatiana_
А вам нравится новый образ Татьяны Овсиенко?
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Источник: www.allwomens.ru/zen
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