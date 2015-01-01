в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
7
0
Нравится0

«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонники

Andre
«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонники
Найти знаменитость, которая бы ещё не обзавелась собственной страничкой в Instagram, становится всё труднее. Поклонники счастливы — теперь они могут узнавать последние новости о своих любимцах «из первых рук». А если повезёт, то знаменитость даже может ответить в обсуждениях на вопросы фанатов.

Вот и у Татьяны Овсиенко появился собственный микроблог. Сообщила об этом её подруга и коллега Светлана Лазарева.

instagram.com/ovsienko_tatiana_

52-летняя Татьяна Овсиенко сменила имидж

На протяжении нескольких лет Татьяну Овсиенко почти не видно было ни в шоу-программах, ни на праздничных концертах. За это время певица сильно изменилась.

На снимке, который разместила в сети Светлана Лазарева, экс-звезда «Миража» неузнаваема.

instagram.com/svetlanalazareva62

Овсиенко сменила озорную стрижку на классические локоны, из-за чего фолловеры не смогли узнать артистку:

annalazareva1210 Ой, Татьяна на себя стала совсем не похожа....  khodakovaekaterina Как то изменилась Таня, с трудом узнала)) brunello1136 Очень она изменилась

Кто-то из подписчиков предположил, что Татьяна Овсиенко сделала неудачную пластическую операцию, однако подобные комментарии Светлана Лазарева поспешила убрать из обсуждений.

Стоит сказать, что на страничке в инстаграм Татьяны Овсиенко уже появилось несколько фото изменившейся певицы.

instagram.com/ovsienko_tatiana_

А вам нравится новый образ Татьяны Овсиенко?

«Ленин жив»: Звезда «Мажора» Никита Панфилов в новой роли стал похож на вождя

Панфилов продолжает сниматься в сериале «Пёс», а также приступил к работе в новом проекте «Лихач». Для съёмок Панфилов несколько изменил привычную внешность: отпустил бороду. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
После измены жениха Таня Терёшина сообщила о выкидыше

После измены жениха Таня Терёшина сообщила о выкидыше

Обо всем
Круче, чем Лобода: Светлана Бондарчук показала обезображенные губы, фото

Круче, чем Лобода: Светлана Бондарчук показала обезображенные губы,

Обо всем
Неужели всё-таки Тилль? Имя младшей дочери Светланы Лободы запутало поклонников певицы

Неужели всё-таки Тилль? Имя младшей дочери Светланы Лободы запутало

Обо всем
Как это развидеть: Мадонна «тряхнула» накладными ягодицами

Как это развидеть: Мадонна «тряхнула» накладными ягодицами

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 2700-900+400=