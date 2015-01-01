«Объелся пирожков»: состояние Александра Реввы после встречи с Тиллем Линдеманном беспокоит его фанатов

Светлана Лобода продолжает успешно поддерживать интригу о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица скрывает имя отца своей младшей дочери, хотя уже не раз намекала на то, что это немецкий музыкант: во-первых, именно с Тиллем украинскую звезду видели на фестивале «Жара», после которого Светлана и забеременела. Во-вторых, артистка публично признавалась Линдеманну в любви на страницах своего блога в Instagram. В-третьих, новорожденную дочь Лобода назвала Тильда — имя, созвучное с именем Тилль.instagram.com/lobodaofficialНедавно Светлана Лобода попала в больницу, а вчера на выписку приехал Линдеманн. Причём папарацци так удачно оказались в нужное время в нужном месте, что в сети появились разговоры о том, что «роман» с немецким вокалистом — продуманный пиар-ход Светланы Лободы.super.ruТилль Линдеманн веселился в столичном клубе, пока Светлана Лобода лежала в больницеНезадолго до того как в интернете появилось видео, на котором заботливый Тилль Линдеманн забирает из больницы Светлану Лободу, в Инстаграм Александра Реввы оказалось фото с немецким музыкантом. Судя по снимку, друзья прекрасно провели совместный вечер.instagram.com/arthurpirozhkovПройдя по хештегам в блоге Реввы, мы выяснили, что Линдеманн отдыхал в столичном клубе «Дружба». При этом лидер «Рамштайна», похоже, прекрасно себя чувствовал в компании русских друзей:instagram.com/architiofficialА вот Александр Ревва, судя по некоторым фото из сети, был несколько не в форме.instagram.com/alexeycoolaginОдин из снимков вызвал беспокойство поклонников Артура Пирожкова:tolya_sulyanov Что за двойник Ревы?! 😂😂😂 evdowa А что с Реввой))) у него такой взгляд 👀 serg_v_ очевидно пьян уже в стельку siarhei_darashuk объелся пирожков ! evdowa я не сказала, что он плох на фото) просто необычный взгляд))) вот и решила уточнить, все ли с ним в порядке, а оказалось он просто пирожков объелся) ну что ж так бываетМуж Натальи Ионовой потряс своей внешностью, а Ксению Собчак обвинили в предательствеНеизвестно, насколько далеко зашла дружба Александра Чистякова и Ксении Анатольевны, но на днях они вместе побывали на дне рождения Паулины Андреевой. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen