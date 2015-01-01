Мужчин этих знаков зодиака возраст делает привлекательнее

Каждый мужчина взрослеет по-своему. На кого-то накладывает свой отпечаток образ жизни, на другого оказывает влияние генетика. Но несмотря на то, что возраст редко украшает человека, некоторым ребятам определенно способствуют звезды. С годами они становятся только привлекательнее в глазах окружающих.Глава кланаПредставители этого знака зодиака в юности редко бывают сильными. Им не хватает внутреннего стержня, чувства защищенности и уверенности. Самооценка Раков долгое время зависит от окружающих. Лишь с возрастом ребята обретают настоящую веру в себя. К 40 годам они больше не боятся принимать радикальные решения, действуют настойчиво и смело. Очень способствует этому материальное благополучие мужчины. Как правило, в зрелом возрасте он уже имеет солидный капитал, обзаводится собственным домом. Мужчина подпитывается уважением партнера, любовью семьи. Чувство надежного тыла дает ему возможность расслабиться, стать добрее и терпимее к близким. Из субтильного юноши Рак трансформируется в главу клана. Гармоничное мироощущение мгновенно сказывается и на внешности: в глазах Раков появляется глубокая мудрость, а осанка приобретает царственный вид. Даже минута нахождения рядом с этим мужчиной приносит женщине незабываемое удовольствие. Ее будто окутывает облако заботы и понимания.СтилягиВесы никогда не отстают от моды. Более того, многие из них и определяют ее тенденции. Планета управитель Венера часто способствует тому, что эти мужчины становятся всемирно известными кутюрье или дизайнерами. Они маниакально следят за своей внешностью, используют любые средства для сохранения молодости. Публичным ребятам претит даже мысль о том, что они перестанут пользоваться спросом из-за такой "ерунды". Поэтому мужчины-Весы не стесняются ходить к косметологам, осуществлять дорогостоящие пластические операции, делать авторские стрижки и многое другое. Одеваются они всегда в брендовую одежду. В их ванной комнате больше всевозможных средств, чем у многих женщин. И абонемент у них не только в спортзал, но и на аква-аэробику, йогу, танцы... Они постоянно совершенствуют свой облик, вырабатывают собственный стиль и особую манеру поведения. Такие ухоженные мужчины в зрелом возрасте мгновенно обращают на себя внимание.Бенджамин БаттонЕсли проследить за сексапильностью Козерога, то может сложиться впечатление обратного отсчета времени. Этот мужчина определенно становятся привлекательнее с возрастом. У него появляется живой огонек в глазах, плечи расправляются до максимума, движения становятся легкими. Очевидно, что человек наслаждается жизнью во всех ее проявлениях. Подобное происходит потому, что в молодости Козероги отдают все силы карьере. Они беспрестанно карабкаются вверх, идут к поставленным высоким целям. Им просто некогда обращать внимание на свою внешность, устраивать личную жизнь. Зато с годами они обретают желаемый статус, накапливают достаточно денег, обретают свободу. Теперь им ничего не мешает красиво ухаживать за женщинами, одеваться в самые дорогие костюмы, пользоваться роскошной туалетной водой. Когда у многих начинается закат - Козероги только-только встречают рассвет. Сущий Бенджамин Баттон для окружающих.Харизматичные экстрасенсыВ молодости Рыбы редко производят впечатление. Они не осознают собственной ценности, ведут себя малодушно, чересчур эмоционально. По сути, эти мужчины долго остаются инфантильными. Однако с годами в глазах этих чувствительных ребят появляется какой-то загадочный свет. У них будто сам собой формируется духовный стержень. Они начинают лучше понимать свою природу, обретают внутреннюю гармонию. Место иррациональных нелогичных поступков занимает целеустремленность и уверенность в собственных силах. Чувственность и интуиция представителя водной стихии трансформируется в уникальные психоаналитические способности. Зрелый мужчина-Рыбы способен предугадывать поведение окружающих, направлять их усилия в правильное русло. Причем делает это мягко и незаметно для них. Люди лишь чувствуют таинственное обаяние человека. Поэтому даже с вполне заурядной внешностью Рыбы в возрасте становятся объектом повышенного внимания женщин.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen