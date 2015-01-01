«Накормите Надю»: поклонников Надежды Михалковой напугала её болезненная худоба

С сегодняшнего дня стартовал прокат триллера «Проигранное место». Это режиссёрский дебют Надежды Михалковой. Как показала история семейства Михалковых, природа не всегда отдыхает на детях талантливых родителей.instagram.com/nadiamixalkovaИван Ургант всегда старается пригласить в свою программу гостей, которые становятся героями последних новостей шоу-бизнеса. В связи с премьерой фильма «Проигранное место» сегодня гостьей «Вечернего Урганта» стала Надежда Михалкова.instagram.com/nadiamixalkovaТрадиционно на страничке в Instagram «Вечернего Урганта» появилось фото с эфира. Подписчики не на шутку испугались — Надежда Михалкова очень сильно изменилась…Интернет-пользователи не понимают, почему Надежда Михалкова так сильно похуделаНовое фото Нади Михалковой разочаровало пользователей Сети. Актриса выглядит очень худой. То ли дочь знаменитого режиссёра сидела на жёсткой диете, то ли она так исхудала из-за напряжённой работы над фильмом.instagram.com/vecherniy_urgantВ обсуждениях комментаторы высказывают свою озабоченность состоянием здоровья Михалковой:poeduposmotry Половинка от Нади осталась... elvira.bakuleva У нас такая в бассейн приходит .... Смотреть внутри страшно .... Дитя Освенцима .... weterfrog Срочно накормить!!! alinago85 Накормите Надю котлетами с пюрешкой mariiakozlova4710 Схуднула не в меру 🍁🍁🍁🙈☻ irsacefox Огромная просьба программе!!! Накормите Надежду!!! wfdfdfd Надо же её сестра такая полненькая, а эта прямо совсем худенькая olykamolya Я не узнала её! Зачем доводить себя до болезненной худобы?! baianova_olga Мода на худобу уродует. Жуть.Правда, некоторые пользователи считают, что в болезненной худобе Нади Михалковой виноват фотограф, который выбрал неудачный ракурс:aselya_tiens.kg Надеюсь, что это просто фотограф рукожоп, потому как если это анорексия, то это плачевно...(( korneichuk_natali Вы специально такие фото выставляете,что бы внимание привлечь!??! Хочешь видеть Надю,а видишь только портал между ног!!!«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонникиНа протяжении нескольких лет Татьяну Овсиенко почти не видно было ни в шоу-программах, ни на праздничных концертах. За это время певица сильно изменилась. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen